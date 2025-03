Mitos del pilates, ¿es tan beneficioso como parece?

El pilates es una disciplina que muchas personas practican, sobre todo en los últimos años. Se le ha promocionado como un medio para mejorar la salud física y el bienestar mental. Sin embargo, como ocurre con cualquier método que se vuelve tendencia, hay mitos y verdades al respecto que es importante aclarar.

¿De verdad es el pilates tan beneficioso como parece? O, ¿hay aspectos que se han exagerado o malinterpretado? Como suele suceder, hay pros y contras. Ni esta práctica es la panacea como algunos aseguran, ni tampoco es tan ineficaz o suave como señalan sus detractores.

Mitos del pilates

Desde que empezó a popularizarse el pilates, surgieron voces críticas que ponían en tela de juicio sus beneficios. También, como no podía ser de otra manera, aparecieron defensores acérrimos que exaltaban los aportes de esta disciplina. En el marco de este panorama, se configuraron tres mitos que hicieron carrera.

Mito 1: El pilates es solo para mujeres

Uno de los mitos más extendidos es que el pilates es una actividad exclusivamente femenina. Si bien es cierto que muchas mujeres lo practican, esta disciplina es beneficiosa para todos, independientemente del género.

De hecho, muchos atletas profesionales, incluyendo futbolistas y corredores, han incorporado el pilates en sus rutinas habituales para mejorar fuerza, flexibilidad y equilibrio. El pilates es para cualquiera que busque mejorar su condición física y mental.

Mito 2: Solo para personas con lesiones o problemas de espalda

Es cierto que el pilates es una excelente opción para la rehabilitación de lesiones, especialmente de la espalda. Sin embargo, limitar su utilidad a este ámbito es un error.

El pilates es una práctica completa que fortalece el cuerpo, mejora la postura y aumenta la flexibilidad. Por lo tanto, es una alternativa ideal tanto para personas con problemas de salud como para quienes simplemente buscan mantenerse en forma.

Mito 3: No quema calorías ni ayuda a perder peso

A diferencia de las actividades cardiovasculares intensas como correr o el ciclismo, el pilates no permite quemar grandes cantidades de calorías en una sola sesión. Sin embargo, esto no significa que no contribuya al control del peso.

Esta práctica fortalece los músculos y mejora el metabolismo. Por lo tanto, es un complemento efectivo para un estilo de vida saludable. Además, la tonificación muscular que se logra con el pilates ayuda a moldear el cuerpo, lo cual da como resultado la apariencia de una figura más esbelta.

Limitaciones y precauciones

Si bien el pilates aporta grandes beneficios, también tiene sus limitaciones y no es una práctica que deba tomarse a la ligera. ¿Por qué? Veamos.

No es una solución mágica

El pilates no es una panacea. No sustituye otros tipos de ejercicio, como el cardio o el entrenamiento de fuerza, que son necesarios para una rutina fitness completa. Si el objetivo es perder peso o mejorar la resistencia cardiovascular, es recomendable combinar el pilates con otras actividades.

Requiere constancia y técnica

Como cualquier disciplina, el pilates requiere práctica constante para ver resultados. Así mismo, la técnica adecuada es fundamental. Realizar los ejercicios de manera incorrecta puede provocar lesiones, por lo que es recomendable comenzar bajo la supervisión de un instructor certificado.

No es recomendable para ciertas situaciones

Aunque el pilates es una actividad de bajo impacto, no es adecuado para todos. Las personas con problemas de columna, osteoporosis avanzada o hernias discales deben consultar a un médico antes de comenzar. Muchas veces, es posible adaptar los ejercicios, pero siempre bajo supervisión profesional.

¿El Pilates es un ejercicio «suave» y no quema calorías?

Aunque el Pilates puede parecer menos intenso que otros ejercicios como el cardio o el levantamiento de pesas, esto no significa que no sea un entrenamiento efectivo. Dependiendo de la intensidad y el tipo de clase, es posible quemar una cantidad significativa de calorías. Además, el fortalecimiento muscular que se logra con el Pilates puede aumentar el metabolismo a largo plazo.

¿El Pilates no tiene un impacto cardiovascular?

El Pilates tradicional se centra más en la fuerza y la flexibilidad que en el trabajo cardiovascular. Sin embargo, existen clases más dinámicas y de alta intensidad, como el Pilates con reformador, que pueden elevar la frecuencia cardíaca y ofrecer beneficios cardiovasculares. Incorporar elementos de Pilates en un régimen de entrenamiento más amplio puede ser una excelente forma de obtener un entrenamiento completo.

Una práctica saludable

Uno de los mayores beneficios del pilates es su capacidad para fortalecer los músculos profundos del abdomen y la espalda, conocidos como el “core”. Un core fuerte no solo mejora la postura, sino que también ayuda a prevenir lesiones y dolores crónicos.

Entre las grandes ventajas está su versatilidad. Puede ser modificado para adaptarse a principiantes, personas mayores, atletas avanzados o incluso mujeres embarazadas. Esto lo convierte en una opción inclusiva.

Si estás considerando probar Pilates, asegúrate de hacerlo con un instructor calificado que te guíe en el proceso y te ayude a alcanzar tus objetivos.

