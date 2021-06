El buen tiempo nos recarga de ilusión y el aumento de las temperaturas nos pone a buen ritmo para hacer actividad física en el parque. Tan solo hace falta que llevemos una colchoneta y organizar una sesión de Pilates de 40 minutos, para hacer dos o tres veces por semana. Veamos a continuación una serie ejercicios de Pilates que vais a poder hacer en el parque .

Pilates: ejercicios que podemos hacer en el parque

Si algo bueno tiene el Pilates es que no requiere de un esfuerzo físico tan fuerte o sacrificado como los entrenamientos de por ejemplo fitness. Esto no quiere sin embargo, que con el Pilates no te vayas a ejercitar sino todo lo contrario, de modo que puede ser buena idea practicarlo al aire libre para de este modo poder disfrutar más de la tabla de Pilates que os vamos a proponer a continuación.

– Piernas ligeramente separadas con los brazos a los lados: inhalar llevando los brazos por encima de la cabeza, exhalar colocándolos al frente en línea con los hombros. Haz 10 repeticiones.

– Unir los brazos al frente en línea con los hombros, palma con palma: Lleva un brazo hacia atrás, a la altura de los hombros, haciendo un ligero giro con el hombro y la cabeza. Haz el mismo ejercicio con el otro brazo. Haz 5 repeticiones de cada lado.

– Media sentadilla con los brazos apoyados en las rodillas: Endereza y arquee la espalda alternativamente durante 10 segundos.

– Haz una serie de saltos separando las piernas y manteniendo los brazos por encima de la cabeza: El siguiente movimiento es cerrar las piernas y mantener los brazos a los lados. Haz 3 series de 15 repeticiones.

– Saltar extendiendo las piernas en posición sagital, alternando los pies: Los brazos, uno extendido (opuesto a la pierna que llevamos adelante) y una llaga cerca del pecho. Haz 3 series de 15 repeticiones.

– Flexiones de brazos: Desde la posición de plancha, con los brazos extendidos haz 5 flexiones en el tríceps, cuidando de mantener la espalda recta. Repite dos veces más para un total de 15 flexiones.

– Posición supina, piernas flexionadas a la altura del pecho: Extiende una pierna primero y luego la otra. Haz 10 círculos pequeños primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en el sentido contrario.

– Posición supina. Nalgas levantadas y piernas dobladas cerca de las nalgas: Primero extienda una pierna paralela al tapete y luego vuelva a colocarla en el suelo. Y repite el movimiento con la otra pierna. Repita 15 veces para cada pierna.

– Dedica 5 minutos a estirarte para liberar tensiones y relajarse.

Entre ejercicios, siempre tome un breve descanso de 5 segundos para recuperarte.