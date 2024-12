El mayor descubrimiento de la historia: el yacimiento de oro que podría cambiarlo todo

Hay un yacimiento de oro que podría cambiarlo todo, es el mayor descubrimiento de la historia y eso es algo que hasta la fecha no se había producido. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar, de la mano de una serie de sorpresas que la propia tierra nos da. En geología, quizás este descubrimiento acabará siendo el que marque un antes y un después o, simplemente, se convertirá en algo totalmente nuevo que creará un precedente.

El oro es uno de los metales más bien recibidos que puede acabar generando más de un elemento destacado. En cierta manera se convierte en la puerta de entrada de una serie de detalles que acabarán marcando la diferencia. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos ofrece este descubrimiento y los que están por llegar. A medida que el ser humano empieza a buscar este tipo de elementos que acabarán siendo los que marcarán un antes y un después. Toma nota de cuál ha sido el mayor descubrimiento de la historia en oro y lo que supone.

Este yacimiento de oro podría cambiarlo todo

Sin duda alguna, hay una serie de elementos que pueden cambiarlo todo y que acabarán marcando un futuro radicalmente distinto. Por lo que, necesitamos empezar a crear algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. El oro vuelve a ser el metal por excelencia favorito por todos.

Cada año se buscan nuevos yacimientos de oro, uno de los metales más valiosos que existen. Este metal, además, no pierde valor, sino que va ganando algunos elementos que van llegando después de una serie de detalles que pueden ser claves.

Saber cómo encontrar oro, parece una tarea casi imposible, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un elemento que puede convertirse en escaso. En los últimos tiempos se han ido dando una serie de condicionantes que hace que sea algo excepcional poder encontrarlos.

China se ha convertido en la envidia del mundo, al descubrir el mayor yacimiento de oro de los últimos tiempos, de la mano de una serie de elementos que han acabado siendo los que auguran un futuro prometedor para todos.

Este es el mayor descubrimiento de la historia

Hasta la fecha nunca se había encontrado tal cantidad de este metal en un solo punto del planeta. Teniendo en cuenta que estamos ante un elemento que puede convertirse en uno de los que generen una mayor riqueza a un lugar que lo necesita y que puede verse beneficiado por este descubrimiento

Tal y como afirman los medios especializados como Mining: «El Consejo Mundial del Oro (WGC) es escéptico sobre la afirmación de China del 21 de noviembre de descubrir un depósito de oro de 83 mil millones de dólares en la provincia sureste de Hunan. La Oficina Geológica de la Provincia de Hunan dijo que había encontrado más de 1.000 toneladas de oro (35,2 millones de onzas) debajo del campo de oro de Wangu en el condado de Pingjiang, informó el medio de noticias del gobierno Xinhua el 21 de noviembre. La afirmación tuvo una amplia cobertura de las redes sociales y de las principales corrientes en la semana y media siguiente».

Siguiendo con la misma explicación: «Los funcionarios dijeron que ya se habían identificado 300 toneladas (10,5 millones de onzas de oro) a 2.000 metros de la superficie y extrapolaron los recursos totales a 3.000 metros de profundidad para alcanzar la cifra de 32 millones de onzas. Chen Rulin, un geólogo de la oficina, dijo que encontró oro visible en los núcleos de roca. Xinhua reportó interceptaciones de alto grado de hasta 138 gramos de oro por tonelada en el rango de profundidad de 2.000 metros. Pero el estratega senior de mercado de WGC, John Reade, dice que no es tan sencillo. «El recurso potencial de 1.000 toneladas suena aspiracional», dijo el lunes en una respuesta enviada por correo electrónico a The Northern Miner. «La cifra de 300 toneladas parece más razonable, tal vez un recurso inferido o indicado. Se necesitaría mucha más perforación para convertir esto en una reserva», dijo. Señaló que los estándares chinos de informes de minerales no se alinean con marcos globales como el NI 43-101 de Canadá o el código JORC de Australia. Por lo tanto, la verificación independiente es fundamental. Además, el mercado mundial del oro, que produce alrededor de 3.600 toneladas, o 127 millones de onzas de oro al año, vería poco impacto de una mina que produce de 15 a 30 toneladas (alrededor de 530.000 a 1 millón de onzas de oro) por año, aproximadamente el 1% de la oferta total, dijo Reade».