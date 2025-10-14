Llega una nueva aurora boreal a España y es oficial: el aviso de los expertos que lo confirma

Una nueva aurora boreal llega a España y es oficial, el aviso de los expertos que confirma lo que nadie esperaría. Es importante estar pendientes de un cielo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Con lo que, habrá llegado ese día en el que tendremos que poner en el calendario un día o una fecha muy especial.

Este aviso de los expertos que pone sobre la mesa determinados cambios acabará siendo los que nos afectarán en breve. Estamos ante una serie de cambios que parece que llegarán a toda velocidad y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. El cielo nocturno nos guarda más de una alegría en estos días en los que todo puede ser posible, los expertos lanzan un aviso ante una situación del todo inesperada. Son tiempos de estar pendientes de un aviso de los expertos que puede ser clave que tengamos por delante. Este espectáculo sin precedentes va a llegar en breve, esta fecha nos permitirá volver a ver una aurora boreal en España.

El aviso de los expertos que lo confirma

Estamos viviendo unos días en los que quizás conseguiremos ver un espectáculo de esos que impresionan. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que serán los que nos afectarán de lleno, con ciertas novedades que hasta el momento no hubiéramos esperado.

Es momento de confirmarse lo peor con ciertas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que el tiempo y las noches juegan en nuestro favor. Podremos empezar a ver llegar unas luces en el cielo que parecen de ciencia ficción, pero son una realidad.

Los expertos saben muy bien qué podemos obtener en estos días en los que quizás se confirmará lo peor, en unas jornadas que hasta el momento no hubiéramos ni esperado. Es momento de saber qué es lo que puede pasar con una actividad solar que puede acabar siendo muy diferente en estos días.

Habrá llegado ese día en el que tocará saber qué es lo que puede pasar, se confirma el espectáculo que vamos a ver y que se relaciona con una intensa actividad solar.

Una nueva aurora boreal llega a España

España se prepara para ver una nueva aurora boreal, son tiempos de cambios y de aprovechar al máximo un espectáculo natural que en nuestro país es algo excepcional. Sin duda alguna tenemos que esperar lo inesperado en estas fechas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Las auroras boreales se producen cuando partículas cargadas del viento solar interactúan con el campo magnético de la Tierra. Durante esta interacción, las partículas chocan con átomos y moléculas en la atmósfera terrestre, liberando energía en forma de luz. Este fenómeno es habitual en regiones cercanas a los polos, pero la reciente actividad solar extrema ha extendido su alcance a latitudes mucho más bajas. El detonante de las auroras boreales del 1 de enero fue una tormenta geomagnética de categoría G4 (severa), resultado de una eyección de masa coronal (CME) lanzada por el Sol a una velocidad de 700 km/s. Según el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), esta tormenta alcanzó su pico de intensidad entre las 18:00 y las 21:00 UTC, favoreciendo la aparición de auroras en latitudes medias como España».

Siguiendo con la misma explicación: «Cabe recordar que el actual ciclo solar, que se encuentra en su máximo, está provocando un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de las tormentas geomagnéticas. Este incremento podría traducirse en más oportunidades de observar auroras boreales en España durante los próximos meses. En 2024 ya se registraron dos eventos destacados, como la gran tormenta solar del 10 mayo y otra en octubre, que iluminaron el cielo de auroras boreales visibles en latitudes tan bajas como Andalucía y dejaron un reguero de auroras repartidas por toda España».

Este año 2025 es perfecto para ver este tipo de espectáculo: «Aunque las auroras son inofensivas y espectaculares, las tormentas geomagnéticas severas pueden tener efectos disruptivos en tecnologías modernas. Redes eléctricas, sistemas de navegación por satélite y comunicaciones de radio pueden verse afectados por estas perturbaciones en el campo magnético terrestre. Por ello, las agencias espaciales monitorean constantemente la actividad solar para emitir alertas y minimizar riesgos. Con el máximo solar que seguirá durante este 2025, es probable que eventos como este que nos ha dejado ver auroras boreales en España se repitan durante los próximos meses».