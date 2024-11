El informe de los expertos sobre lo que va a pasar con la Tierra que pone los pelos de punta: «Trágicamente…»

Los expertos han realizado un informe en el que afirman que lo que va a pasar con la Tierra pone los pelos de punta, estamos ante un problema que nos afecta a todos. La contaminación pone en riesgo todo lo que tenemos por delante, empezando por un futuro que puede estar marcado por unos cambios climáticos que nos afectan a todos y pueden ser la clave de esa ausencia de futuro.

Una crisis climática sin precedentes podría acabar siendo una realidad, especialmente si tenemos en cuenta todo lo que nos está esperando. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser los que marquen una diferencia significativa. Sin duda alguna, nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a crear una serie de elementos que son los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. La vida en el planeta Tierra corre un gran riesgo y los responsables de este cambio somos nosotros. Esto es lo que nos está esperando, según los expertos.

Lo que va a pasar con la Tierra pone los pelos de punta

El futuro que nos espera en nuestro planeta pone los pelos de punta, estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Habrá llegado el momento de empezar a crear una serie de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia.

Por lo que, debemos tener en cuenta todo lo que llega a una velocidad que quizás no esperábamos. El cambio climático acabará siendo una realidad en todos los sentidos, con una serie de elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado.

Esa transformación a la que nos enfrentamos puede llegar a ser especialmente complicada. Especialmente en estos tiempos en los que todo acabará siendo posible. Es hora de visualizar una situación cambiante que realmente pone los pelos de punta. Los científicos han creado un informe que lanza una poderosa alerta.

Tenemos por delante un futuro que estará especialmente marcado por todo lo que vamos a hacer como ser humanos. Afrontaremos esta transformación que puede ser incluso letal en algunas zonas, donde vivir será casi imposible.

Esto es lo que dice el informe que habla del trágico futuro del planeta Tierra

Tal y como nos indican desde Meteored: «Un informe titulado “The 2024 state of the climate report: Perilous times on planet Earth” alerta sobre la salud de nuestro planeta. Fue publicado en la revista BioScience del American Institute of Biological Sciences».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante medio siglo, el calentamiento global ha sido predicho correctamente incluso antes de que fuera observado, y no solo por científicos académicos independientes, sino también por empresas de combustibles fósiles (Supran et al. 2023)”, afirma el informe. “Trágicamente, no estamos logrando evitar impactos graves, y ahora solo podemos esperar limitar la magnitud del daño. Estamos presenciando la cruda realidad de los pronósticos a medida que los impactos climáticos se intensifican, dando lugar a escenas de desastres sin precedentes en todo el mundo y sufrimiento humano y no humano».

El futuro no puede ser más trágico: «El informe enumera 16 desastres climáticos, comenzando con la tormenta Bettina sobre el Mar Negro, que produjo fuertes lluvias y nieve en varios países, afectó a más de 2,5 millones de personas y mató a 23. El informe dice que la quema de combustibles fósiles casi ha duplicado la probabilidad del tipo de precipitación observada en la tormenta. La lista termina con el huracán Debby, el huracán de movimiento lento que provocó inundaciones devastadoras en el sureste de Estados Unidos, matando al menos a 10 personas. El informe señala que el cambio climático se ha vinculado no solo al aumento de las precipitaciones huracanadas y a la intensificación más rápida de los ciclones tropicales, sino que también podría estar desacelerando el movimiento de los huracanes estadounidenses».

El ser humano es el principal responsable de estas catastrofes: «En una sección del informe titulada “Recent trends in planetary vital signs” se detallan varios récords históricos de temperatura y extensión del hielo que se batieron por enormes márgenes el año pasado. También señala que las temperaturas medias diarias globales estuvieron en niveles récord durante casi la mitad de 2023 y la mayor parte de 2024. Advierten que, si la trayectoria actual de las emisiones no cambia, superar regularmente los récords de temperatura actuales podría ser algo habitual en los próximos años».

Por lo que, siguiendo con estos datos, no nos espera nada bueno, siguiendo con lo que está por llegar en unos días en los que el clima parece que va a seguir cambiando.