Hallazgo que desconcierta a los arqueólogos: descubren una pirámide submarina y es más antigua que todas las de Egipto

Descubren una pirámide submarina y es más antigua que todas las de Egipto, una serie de características de este elemento desconciertan a los expertos. Sin duda alguna, estamos ante una de las construcciones más increíbles jamás vistas. En especial, si tenemos en consideración que estamos ante una pirámide submarina que ha dejado en el aire una serie de preguntas sin respuesta. La arqueología no se pone de acuerdo sobre lo que pasó en este punto del planeta.

Hasta ahora, las pirámides de Egipto eran las más importantes del mundo, un lugar del planeta que se ha convertido en uno de los más visitados. Más allá de lo que representan y de lo bien que se han conservado hasta la actualidad, son una prueba de una tecnología que parecía que llegó antes de lo esperado. Con una serie de elementos que pueden convertirse en parte de una historia que ocurrió mucho antes de lo que se pensaba. Este descubrimiento desconcierta a los expertos que han descubierto una pirámide en el fondo del mar que podría reescribir la historia tal y como la conocemos.

Desconcierta a los arqueólogos este hallazgo

Hasta la fecha pensábamos que las pirámides de Egipto eran las más antiguas del mundo. Un elemento que se ha convertido en uno de los más destacados de la historia de la humanidad. No sólo por lo que representa, ya que indica un gran pensamiento abstracto, sino por lo que supone su creación.

Para construir una pirámide se necesita una tecnología que puede ser una de las más complexas que se han empleado con unos medios técnicos inexistentes. Nunca jamás se han repetido estas construcciones que suponían años de grandes esfuerzos para acabarse.

En la antigüedad el tipo de construcciones no fueron tan complejas, hasta la fecha. Este misterio que rodea la construcción de unas pirámides que hasta ahora no se habían descubierto. Es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas fechas.

Este descubrimiento en las profundidades del mar revela un cambio en la manera de descubrir la antigüedad que puede ser clave.

Es hora de apostar con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de una manera que hasta la fecha desconocíamos. Este hallazgo es uno de los más valiosos de los últimos tiempos.

Descubren una pirámide submarina más antigua que las de Egipto

Los expertos de Japan Travel nos explican como este monumento ha cambiado la historia antigua de la humanidad, un descubrimiento casual se ha convertido en una fuente de debate sin precedentes. Tal y como nos explican: «En 1986, el instructor de buceo Kihachiro Aratake se encontraba explorando las aguas frente a la costa sur de la isla de Yonaguni cuando descubrió algo que lo dejó anonadado. Desde entonces, son muchos quienes se han animado a visitar esta zona recreativa subacuática, pero nadie puede describir con certeza qué es lo que se esconde allí abajo».

Siguiendo con la misma explicación: «Esta formación rocosa rectangular conocida como «estructuras de Yonaguni» mide 100 x 60 metros y su altura alcanza los 25 metros. También hay otras estructuras angulares a su alrededor y, sin duda, parece que se trata de una obra humana si no fuese por un pequeño detalle. Los científicos calculan que esta formación tiene varios miles de años de antigüedad y creen que su origen se remonta a mucho antes de que el ser humano contara con los medios necesarios para su elaboración. Entonces, ¿se trata de una formación rocosa natural? ¿O es una formación natural adaptada por los humanos? ¿Quizás sean verdaderamente los vestigios de una civilización perdida?».

Para los expertos de Japanpedia: «Para responder a esta pregunta hay que trasladarse al pleistoceno, época en la que el nivel del mar era mucho más bajo debido a que los casquetes polares habían engrosado su espesor de hielo debido al ciclo de la Edad de Hielo. En esta época el nivel del mar llegó a descender hasta 100 metros por dejó del nivel de hoy día. Para que estuviese a 25 años hay que remontarse a 10.000 años. Por lo tanto y según la teoría aceptada, la civilización que construyó las ruinas tuvo que haber vivido y construido las formaciones en esa fecha. Esto nos hace pensar que las ruinas se construyeron 5.000 años antes que las pirámides de egipto. En tal caso, estaríamos hablando del asentamiento humano más antiguo registrado hasta la fecha».

Un experto no tiene dudas de lo que se esconde en ellas: «Las ruinas de Yonaguni se localizan en un área de unos 150 por 300 metros y están formadas por 10 estructuras. Algo que también hace pensar que no son formaciones naturales, son por ejemplo algunos hallazgos como agujeros horadados en las rocas que según los arqueólogos que los han analizado, son imposibles de haberse formado naturalmente. En opinión del japonés Masaaki Kimura, uno de los principales investigadores de las ruinas, no hay duda respecto a que la mano del hombre ha intervenido en la creación de estas formaciones».