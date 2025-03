Hallazgo del siglo en el cuerpo humano: las células de la piel hacen algo que parecía impensable

El cuerpo humano no para de sorprendernos y todavía descubrimos información sobre él que todavía no conocíamos. Ahora, un nuevo hallazgo científico ha vuelto a demostrarlo.

Por ejemplo, durante muchas décadas, la ciencia ha sostenido que la bioelectricidad era una capacidad exclusiva del sistema nervioso y del corazón. Por increíble que parezca, acaban de descubrir justo lo contrario.

Así lo ha demostrado un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los científicos que han dirigido la investigación han descubierto que las células epiteliales, como las que forman la piel, también pueden generar impulsos eléctricos. ¿Qué implicaciones tiene el hallazgo?

Para empezar, el descubrimiento rompe con el paradigma establecido en la biología celular y abre la puerta a una nueva comprensión del cuerpo humano. Sin embargo, esto sólo es el principio.

Hallazgo increíble sobre el cuerpo: una nueva forma de comunicación celular

Las células epiteliales han sido vistas tradicionalmente como estructuras pasivas dedicadas a proteger, absorber o secretar.

Este hallazgo cambia todo lo que sabíamos, ya que ha revelado componentes activos en la comunicación celular.

En concreto, el estudio detalla cómo las células de la piel generan señales eléctricas cuando sufren una lesión. Darse cuenta de este fenómeno no ha sido sencillo.

Para lograrlo, los investigadores han utilizado un chip con 60 electrodos para registrar la actividad eléctrica de células epiteliales cultivadas en laboratorio.

Después utilizaron un láser con el que provocaron pequeñas heridas en el tejido, y observaron las señales bioeléctricas que se propagaban en las células. Las conclusiones fueron claras.

Los resultados mostraron que, tras una lesión, las células epiteliales producen picos de voltaje que viajan a lo largo del tejido. Este comportamiento, aunque más lento que el de las neuronas, es sostenido y persistente.

Es decir, las señales pueden mantenerse durante más de cinco horas y propagarse a una distancia de hasta 40 veces el tamaño de una célula.

Cómo se generan señales eléctricas en la piel, según los científicos

Los investigadores identificaron que las señales bioeléctricas en las células epiteliales se producen mediante flujos de iones, especialmente de calcio.

Al igual que con las neuronas, estas células utilizan canales iónicos específicos para generar actividad eléctrica.

Eso también provoca que, cuando estos canales se bloquean, las señales desaparecen, lo que confirma su papel esencial en el proceso.

Otra cosa muy sorprendente es que, aunque las señales de las células epiteliales son mucho más lentas que las de las neuronas (se transmiten en segundos, no en milisegundos), comparten una estructura similar.

Este hallazgo sirve como una prueba de que podrían desempeñar un papel relevante en la comunicación y coordinación del tejido epitelial.

¿Por qué este hallazgo en la piel es tan importante para la medicina?

Este descubrimiento tiene implicaciones potenciales en campos como la medicina regenerativa y la bioelectrónica.

Por ejemplo, ya se ha demostrado en estudios anteriores que la estimulación eléctrica puede acelerar la cicatrización de heridas.

Al descubrir que las propias células epiteliales generan impulsos eléctricos al lesionarse, será posible optimizar terapias basadas en esa misma bioelectricidad.