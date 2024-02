Un estudio noruego alerta de la epidemia de insomnio entre los jóvenes: esta es la causa

Un estudio noruego alerta de la grave epidemia a la que se enfrentan los jóvenes con un aumento del insomnio por esta causa. Dormir bien es uno de los pilares básicos para mantener nuestra salud, un elemento que cada vez cuidamos menos y en especial en estos tiempos que corren.

Es importante a todas las edades, pero especialmente los jóvenes que están en constante crecimiento y en época de estudio. La mente necesita esa desconexión básica que puede darnos más de una alegría. Es cuestión de conocer las causas que nos impiden iniciar estas rutinas del sueño.

Alerta de la epidemia de insomnio entre los jóvenes

Un estudio noruego ha sido el primero en lanzar una poderosa alerta ante la epidemia de insomnio entre los jóvenes. A determinadas edades dormir no es importante, parece que podemos hacer de todo y más, estando en plena forma. Salir los fines de semana y seguir los estudios, levantarse pronto para repasar apuntes y nada nos para.

Si a este hecho le sumamos los efectos de las redes sociales. Antes los jóvenes se quedaban a ver la tele hasta una cierta hora, ahora la actividad de sus programas favoritos sigue en redes y no tiene final. Pueden estar hasta la madrugada mandando mensajes si no le ponemos freno.

Sabiendo que las pantallas y las redes no es lo mejor para un descanso nocturno, dormir con este tipo de elementos al lado, quizás no acabará de ser algo que nos saque de más de un apuro, sino todo lo contrario. Más allá de la influencia de la tecnologia que ha cambiado esos hábitos del sueño, pero también casi cualquier plano de las relaciones sociales, hay otro factor más preocupante.

Este estudio se basa en el análisis de unas bebidas que son potencialmente peligrosas, las bebidas energéticas que están al alcance de cualquiera. De la misma forma que el alcohol solo puede consumirse a una determinada edad, con las bebidas de este tipo, puede pasar lo mismo, ya que se ha demostrado que puede ser muy perjudicial para los jóvenes.

Aunque ha habido otras bebidas con cafeína y una gran cantidad de azúcar, el caso de determinadas bebidas energéticas ya es lo que preocupa a los expertos. Está alterando los patrones del sueño de los jóvenes creando una auténtica epidemia del siglo XXI.

Este es el motivo por lo que los jóvenes tienen insomnio

El motivo principal de este insomnio que se ha detectado en los jóvenes empieza en unas bebidas que acaba convirtiéndose en adictivas. Les hacen estar en plena forma con unos niveles de energía enormes, pero a la larga perjudican de forma extremadamente grave sus patrones de sueño.

Este estudio noruego ha estudiado los hábitos de vida de 53.266 personas entre 18 y 35 años. Amplifican sus horarios de estudio y de actividad con el consumo de bebidas con altas cantidades de cafeína. Una lata de Red Bull es un café y medio, con lo cual, con bebidas, se están consumiendo tres cafés expresso. Pero además, otros ingredientes como cantidades enormes de azúcar.

Son 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de esta bebida energética. Debemos tener en cuenta que contiene más azúcar una lata de Red Bull que, por ejemplo, una Coca Cola, por no decir, que un café que directamente puede no llevarlo si no tomamos sin él o si optamos por otros edulcorantes naturales.

Dependiendo del consumo de estas bebidas y del sexo de los consumidores, es dónde aparecen los datos más alarmantes en referencia al insomnio. La mitad de las mujeres que consumen estas bebidas de forma diaria tienen insomnio, por el contrario, solo el 37% de los hombres. Este dato contrasta con el insomnio de las personas que no consumen estas bebidas, que es del 33% de las mujeres y un 22% en hombres.

La brecha de genero afecta a las mujeres, pero también determinadas hormonas o tareas, teniendo en cuenta que por general duermen menos al ser las principales cuidadoras de los niños. Los hombres sufren en menor medida el insomnio, aunque son más de 10 puntos los que aumentan con el consumo de estas bebidas energéticas.

Si tenemos en cuenta esa mitad de las mujeres que sufren insomnio, los efectos sobre la salud a largo plazo pueden ser enormes. Es importante restringir la cafeína al máximo, teniendo en cuenta que no es un elemento favorable para la salud, especialmente si altera algo tan importante como las rutinas del sueño.

Según este estudio el insomnio puede convertirse en todo un problema para esas personas jóvenes que están empezando a crearse una vida. Tanta actividad sin descanso puede tener consecuencias sobre unos cuerpos y unas mentes que deben tener sus rutinas de descanso.