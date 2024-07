Éste es el motivo por el que hay gente que jamás se ha contagiado de coronavirus

Hay gente que jamás se ha contagiado de coronavirus, la ciencia intenta buscar explicación para prevenir la próxima pandemia mundial. El coronavirus es uno de los grandes misterios del siglo XXI, la primera enfermedad por la que se podía coger la baja sin síntomas y quizás la única. Cientos de personas marcaron un positivo desde el ordenador de su casa, para poder quedarse en casa y evitar contagiar una enfermedad que se extiende de forma silenciosa y efectiva. Llegando a todo el mundo o a casi todo el mundo.

La realidad siempre supera a la ficción, por lo que, ahora que hemos superado esta crisis sanitaria, quizás nos sorprenda recordar todo lo que vivimos. Desde los primeros días, cuando la incerteza se apoderó de todos, cuando el pánico llevó a los gobiernos a encerrar a las personas, hasta el final con unas vacunas cuyas dosis ya son una constante para poder proteger a los más vulnerables. La extraña enfermedad y la consecuente cura son el objeto de estudio de unos expertos que quieren saber por qué hay personas totalmente inmunes a esta enfermedad que puso en jaque a medio mundo.

El coronavirus bloqueó el mundo en 2020. La primera ola de esta enfermedad surgida en China paralizó la economía y golpeó con fuerza determinados sectores, especialmente al del ocio. La restauración, los viajes y en general el ocio se quedaron paralizados, las recomendaciones eran quedarse en casa.

Muchos han sido los expertos que empezaron a estudiar esta enfermedad, que al parecer se contagiaba por el aire y no tenía síntomas. En algunas personas no les provocaba ningún síntoma, mientras que otras, tenían que recibir asistencia. No se podía predecir qué pasaría, el tiempo era un factor clave.

Eso sí, con la llegada de los primeros estudios y en un tiempo récord se consiguió una vacuna, que ofrecía una protección que duraba días, con dos dosis, meses de protección y ahora con un refuerzo anual para poder afrontar el coronavirus. Esta vacuna llegó rodeada de misterio, ya que se debía conservarse a unas temperaturas muy bajas. Ahora ha dejado de ser misteriosa y ya se aplica con la de la gripe, que tiene una efectividad variable, ya que es un virus que va mutando año tras año. Un virus al que muchos no tendrán que enfrentarse jamás.

Esto es lo que dice la ciencia sobre el motivo por el que jamás se han contagiado

Los estudios científicos se pueden realizar con un número de personas extremadamente bajo. En este casi han sido 16 voluntarios, de los cuales no tenemos más datos que, no han pasado la enfermedad, que ellos sepan y, además, no está vacunado contra ella.

Estas 16 personas fueron sometidas a una forma de contagio del coronavirus efectiva. Comprobaron que la enfermedad debería haberles afectado si, tal como se dice, se propaga por el aire. Después de esta forma de contagio descubrieron que estas personas quizás dispongan de un gen que los protege del coronavirus.

La genética de estos voluntarios parece ser la explicación que les aleja de un posible contagio de esta enfermedad que hace unos años nos hizo cambiar de estilo de vida. Todavía hay personas que llevan mascarilla, sin necesidad de llevarla o que se encierran en casa cuando empieza la época de los resfriados. Pero estos voluntarios de la University College de Londres, el Instituto Wellcome Sanger y el Imperial College de Londres, han podido ayudar a descubrir el misterio.

Quizás aumentar la seguridad de estas personas que a partir de ahora tendrán claro que no tienen por qué contagiarse de esta enfermedad. En todas las olas de contagio, el coronavirus llegó a millones de personas que gracias a haber pasado con más o menos efectividad, este virus, han podido inmunizarse.

Las distintas oleadas de contagios que siguen estando presentes en verano han convertido este virus en algo más o menos normal. Ha acabado siendo lo que nos ha acompañado en estas jornadas a las que debemos empezar a acostumbrarnos. El virus que nos ha contagiado a muchos ha pasado por alto a estas personas, que, pese a no estar vacunadas, no deben tener unos efectos que han vivido millones de personas.

De los 16, 7 no se contagiaron porqué según los expertos han podido afrontar esta enfermedad de la mano del gen HLA-DQA2. Una suposición que debe comprobarse con más voluntarios.

Es un estudio de pocas personas, por lo que quizás no sea relevante, el ser humano tiene tantos genes que debería estar pendiente de todos y cada uno de ellos ante un azar o una combinación que les ha alejado de un virus que potencialmente parecía mortal para algunas personas.