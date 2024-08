Esta es la razón por la que siempre te despiertas de madrugada: tiene explicación

Hay una razón por la que siempre te despiertas de madrugada, la ciencia puede tener la explicación que estás buscando. Dormir bien es fundamental para cuidar nuestra salud, siendo uno de los elementos que nos hace estar bien por la mañana. Nos levantamos con más fuerza y hacemos posible un día de esos en los que todo es posible. Es solo cuestión de prepararnos para afrontar una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante.

Conocer las razones que nos impiden descansar es fundamental. Especialmente en estos días en los que necesitamos dormir más, reponer fuerzas o estamos a merced de unos problemas de salud que pueden ser claves para poder empezar desde cero. Saber qué le pasa a nuestro cuerpo y poder actuar en consecuencia es algo que debemos poner en práctica. Sin duda alguno, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para unos despertares a la madrugada que quizás tengan una explicación mucho más sencilla de lo que te imaginas. La ciencia tiene la respuesta a algo que puede estar afectándote más de lo que pensabas.

Te despiertas a la madrugada

Son muchas las personas que se despiertan a la madrugada. No es nada raro, sino todo lo contrario. El insomnio es uno de los primeros indicadores de unos problemas de salud que pueden tratarse poco a poco, es solo cuestión de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en como afrontarlo.

Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que reconozcas que no descansas todo lo bien que esperabas. Las noches se hacen cada vez más largas y esa idea de poder levantarte con fuerza no es una opción si no has podido dormir lo suficiente, sino todo lo contrario.

En general, estos despertares que nos impiden volver a conciliar el sueño suelen producirse sobre las 3 o las 4 de la madrugada, un momento de la noche en la que quizás ya no volvamos a dormir bien. Dependiendo de la hora que nos hemos acostado es un descanso que nada tiene que ver con lo que esperaríamos.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en cómo afrontarlo, con tiempo de vacaciones que quizás nos ayude a conciliar el sueño o acabe generando el efecto contrario.

Tiene explicación esta manera de despertarte

El estrés es uno de los principales factores que hacen que te despiertes antes de tiempo. Es un elemento que llena de preocupaciones una mente que debería estar preparada para desconectar del día a día. Sin ese elemento que debemos poner en práctica es imposible que consigamos lo que necesitamos.

Son tiempos de crisis en los que las preocupaciones pueden generar unas migrañas que son causa de estos despertares. Como también esa sobre exposición a las pantallas que puede acabar siendo la que marque nuestra salud en un futuro. Debemos alejarnos de ellas, si lo que queremos es estar bien por la noche.

Una mala alimentación puede ser la causa de no dormir. La cena debe ser lo más ligera posible. Sin demasiadas calorías, la verdura o las ensaladas de toda la vida, a una hora prudencial, acompañadas de agua y sin los grandes enemigos del descanso nocturno, nada de cafeína o de alcohol, son altamente perjudiciales para estos días en los que necesitas descansar.

En verano rompemos con los horarios y eso es altamente perjudicial para la salud. Procura crear unas rutinas saludables, de la mano de una correcta alimentación y ejercicio durante el día. Intenta realizar actividades que ayudan a conciliar el sueño, la meditación es imprescindible.

No duermas por la mañana o hagas unas siestas de horas, entonces, seguro que no duermes por las noches. Estarás rompiendo unas rutinas de sueño que son fundamentales que sean correctas, de lo contrario, todo el cuerpo notará la diferencia, empezando por la mente.

La capacidad de tomar decisiones, de pensar clara o simplemente de poder vivir el presente, disfrutando de unos días de desconexión con la familia, dependerán en gran medida de esas horas de sueño.

Ten en cuenta que todos tenemos rutinas de sueño, pautas o fases que se desarrollan durante la noche. La primera fase es la que más descansamos y luego volvemos a poner el cerebro en alerta, por lo que cada pequeño ruido o elemento que llegue a la habitación nos puede despertar.

Invierne en unas buenas persianas para que tu habitación esté a oscuras y no se escuche nada de la calle. En el interior de la casa también debe haber silencio o cualquier elemento que llegue, puede acabar generando un cambio importante que debemos tener en cuenta. Prepara tu habitación y casa para un buen descanso nocturno.