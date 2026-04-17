Los Emiratos Árabes van un paso por delante: crean ladrillos con arena del desierto y además reducen la emisión de CO₂

Los Emiratos Árabes han encontrado una solución que podría beneficiar al medioambiente, ya que un grupo de científicos de la Universidad de Sharjah ha conseguido transformar la arena del desierto en ladrillos sólidos y sostenibles. Tradicionalmente, este material es ignorado por la construcción por su composición fina y poco aglutinante.

Con este proyecto, se podría aprovechar un material abundante en la región, como también atacar directamente el problema de la emisión de CO₂. El proyecto, liderado por expertos como el profesor Mohamad Arab, utiliza la tecnología de ladrillo geopolímero para evitar el uso del típico cemento Portland. Este último material es el responsable de casi el 10% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Al prescindir de él y optar por activadores alcalinos, los investigadores han logrado un material de alta resistencia que no requiere hornos de alta potencia para su cocción, lo que además reduce drásticamente el gasto energético durante su fabricación.

Emiratos Árabes y su apuesta por los ladrillos ecológicos hechos con arena del desierto

La importancia de este invento está en la mezcla de arena del desierto con aglutinantes activados por álcalis. Al disolverse en agua, estas sustancias liberan iones de hidroxilo, lo que desencadena una reacción química que solidifica el material y permite fabricar bloques de construcción sin procesos de cocción a temperaturas extremas.

A diferencia de los sistemas tradicionales, estos nuevos ladrillos se curan a temperatura ambiente, un factor que los hace comercialmente viables y mucho más baratos de producir. Los especialistas confirmaron en un comunicado de prensa de la Universidad de Sharjah que esta técnica aprovecha además subproductos industriales como la ceniza volante y la escoria de alto horno.

Según el estudio publicado en el Journal of Materials in Civil Engineering, la arena del desierto de los Emiratos Árabes, que hasta ahora se consideraba inútil para la construcción, funciona perfectamente bajo esta nueva fórmula. Al mezclarla con una solución de silicato de sodio e hidróxido de sodio, se desencadenan reacciones químicas que crean fases de unión similares a la roca.

Esto permite que la emisión de CO₂ disminuya gracias a este método, algo sumamente importante para una industria responsable del 40% del gasto energético mundial. La diferencia fundamental está en que los ladrillos geopolímeros «fueron curados a temperatura ambiente», aclaran los científicos. Este paso evita el uso de los «sistemas similares que requieren curado térmico», un proceso que dispara el gasto de energía y eleva los costes de fabricación.

Ladrillos resistentes frente a ataques químicos y sulfatos

En cuanto a su rendimiento, el ladrillo geopolímero de Emiratos Árabes supera al cemento Portland, el polvo gris que todos conocemos, en pruebas críticas de durabilidad.

Maher Omar, profesor de Ingeniería Civil en la Universidad de Sharjah, destaca que estas piezas mostraron una integridad superior ante el ataque de sulfatos. Al tener una menor absorción de agua, la vida útil de las estructuras se prolongaría significativamente, lo que garantizaría que el material soporte condiciones climáticas severas sin degradarse.

«También evaluamos el rendimiento bajo exposición química agresiva y descubrimos que los ladrillos de arena del desierto activados con álcali conservaban su integridad y, en casos clave, superaban a los ladrillos a base de cemento bajo ataque de sulfato. Esto es importante en entornos costeros y marinos donde los suelos y las aguas subterráneas ricos en sulfatos pueden acelerar el deterioro», afirmó Maher Omar.

Datos de pruebas mecánicas

Alcanzan una resistencia a la flexión de hasta 3,5 MPa que garantiza la integridad del bloque ante tensiones laterales.

El material cumple con todas las normas internacionales ASTM de seguridad para asegurar su durabilidad en cualquier edificación.

La capacidad de carga supera en un 30% a la de los bloques de cemento tradicionales si se utiliza escoria de alto horno.

Emiratos Árabes le dice «adiós» al cemento Portland tradicional

Lo que sigue para este equipo de investigación es el escalado de la producción de ladrillos geopolímeros para verificar que la calidad se mantiene en grandes volúmenes. Además, ya se están planeando pruebas piloto para verificar el rendimiento y garantizar la consistencia de la calidad en condiciones prácticas de fabricación.

Además, afirman que realizarán un «análisis comercial y de costos integral, que incluya la estimación de los costos de producción, el diseño y la optimización del flujo de trabajo de fabricación y la definición de la logística necesaria para la implementación industrial».

Según los datos del comunicado de prensa de la universidad, el sector necesita urgentemente alternativas verdes que reduzcan su dependencia de materiales intensivos en carbono.

«El objetivo estratégico más amplio es claro: desarrollar materiales de construcción que sean de origen local, resilientes en entornos hostiles y alineados con los objetivos de sostenibilidad, sin comprometer el rendimiento», afirma Maher Omar.

«También cuantificaremos los beneficios ambientales más claramente para que podamos identificar la vía más práctica y escalable para la adopción por parte de la industria», sostiene el profesor Omar.