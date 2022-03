Durante siglos los científicos se han hecho esta pregunta: ¿cuánto durará la estabilidad de nuestro sistema solar? Lo cierto es que, durante el transcurso de los años, la conformación del sistema solar ha cambiado abruptamente. El Universo ya no es el mismo que hace mil años. Las órbitas de los planetas han cambiado y han sucedido una gran variedad de colapsos espaciales que han modificado por completo la estructura del sistema. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que sucederá de ahora en adelante? ¿Podremos contar en la Vía Láctea con los beneficios del Sol, el astro Rey, durante mucho tiempo?

El Universo en constante cambio

Como ya casi todos lo sabemos, el sol se formó a causa de un colapso abrupto entre una gran nube de polvo y gas interestelar. Todos los granos de material que surgieron desde la explosión se fueron acumulando de tal forma que dieron origen a una gran bola de fuego. Pero no solo fue el sol. La mayoría de los cuerpos celestes del Universo existen como causa de un colapso o colisión.

Los estudios llevados a cabo por distintas academias de ciencia, sugieren que, durante sus primeros millones de años de vida, el Universo formó entre 50 y 100 cuerpos rocosos de diferentes tamaños. Algunos incluso llegan a alcanzar las dimensiones de Marte o de la Luna. Se trata de estructuras de relevancia. Es por este motivo que, a la hora de preguntarnos ¿cuánto durará la estabilidad de nuestro sistema solar?, debemos de tener en cuenta todos estos sucesos.

¿Cuánto durará la estabilidad de nuestro sistema solar?: un dato incierto

Si bien es verdad que en sus primeros años de vida el Universo atravesó por sucesos muy abruptos, los científicos estiman que en la actualidad nos encontramos ante un panorama de mayor estabilidad. Aunque se aprecian cambios significativos en las estructuras de algunos cuerpos celestes, ya nada se compara con lo ocurrido en tiempos pasados. Esto genera una mayor tranquilidad para todos.

Aun así, no debemos confiarnos. Los científicos de nuestra época aún no llegan a conocer por completo todas las estructuras y formaciones del Universo. Siempre queda un pequeño margen de error, que podría dar origen a lo impensado. Nuestro sistema solar es extenso y complejo, por lo que no debemos de fiarnos. El Universo es un gran espacio donde todo puede llegar a suceder.

¿Qué opinas acerca de esta información? Estamos seguros de que en algún momento de tu vida te has interesado por los misterios del Universo y de nuestra galaxia. Si lo deseas y es de tu interés, puedes buscar más información al respecto.