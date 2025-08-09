José Luis Cordeiro: «Vamos a estar conectados con la nube y tendremos memoria ilimitada»

Por primera vez en la historia, la humanidad ha dejado de resignarse ante la muerte. Lo que durante siglos fue aceptado como un destino inevitable —envejecimiento, enfermedad, deterioro físico y final— hoy se está tratando como lo que, según José Luis Cordeiro (transhumanista, MBA, PhD e ingeniero del Massachusetts Insitute of Technology), realmente es: una enfermedad curable. Y no en un futuro lejano, sino pronto. Muy pronto. «En 2045, e incluso antes, morir será una opción», afirma Cordeiro con convicción. Para entonces —dice— habremos alcanzado la singularidad tecnológica, una era en la que la inteligencia artificial supere toda la inteligencia humana del mundo y podamos fusionarnos con ella. Antes, en 2029 (lo afirman él y su amigo Ray Kurzweil), la IA ya será indistinguible del ser humano. Pero su propuesta no se limita a algoritmos. La verdadera revolución viene del cruce entre biotecnología, nanotecnología, medicina regenerativa y edición genética.

Por si a usted le parece imposible, le cuento que científicos liderados por Jacob Hanna han logrado cultivar modelos completos de embrión humano sintético ex utero; que se ha reducido la edad epigenética de muestras de sangre in vitro y que en 2024, científicos de Harvard y el Broad Institute, liderados por el biólogo molecular David Sinclair, lograron reprogramar células envejecidas en ratones, rejuveneciéndolos hasta un 30%. Lo hicieron modificando tres genes Yamanaka. ¿El próximo paso? Aplicarlo a humanos sin riesgo oncológico. Pero hay mucho más: empresas como Altos Labs (financiada por Jeff Bezos) y Calico (Google) invierten miles de millones en reprogramar células para que desenvejezcan. El objetivo no es solo vivir más, sino vivir mejor durante más tiempo; devolverle juventud al cuerpo. Algo que puede hacer usted ya (y barato): comer menos. Los científicos tienen claro que menos ingesta activa las defensas y ralentiza el envejecimiento.

Modelos de IA ya están diseñando proteínas, simulando ensayos clínicos y prediciendo el envejecimiento celular con una precisión nunca antes vista. DeepMind ha abierto el camino con AlphaFold, que revolucionó la comprensión de la estructura proteica, descifrando la estructura de más de 200 millones de proteínas, una hazaña equiparable al mapa genómico. Nuevas IA diseñan moléculas terapéuticas, simulan ensayos clínicos y predicen la senescencia celular con una precisión inalcanzable para cualquier comité humano.

Eso sí, el avance tiene su riesgo. Algunos como el Nobel de Física (padrino de Deep Learning), Geoffrey Hinton, estiman una probabilidad del 10 al 20 % de que la IA se vuelva peligrosa en menos de una década. La respuesta de Cordeiro: «No le tengo miedo a la IA, lo tengo a la estupidez humana».

Sus detractores lo acusan de transhumanismo ingenuo, de ciencia ficción. Pero las inversiones dicen otra cosa: Silicon Valley compite por ser la primera en vender tiempo. Y algunos de los mejores cerebros del mundo trabajan para detener el envejecimiento, no para maquillarlo. Cordeiro lo dice sin rodeos: «La muerte será opcional». Parece que lo que viene no es la inmortalidad mitológica, sino la voluntaria. ¿Estamos preparados para eso?