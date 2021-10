A muchos de nosotros nos es inevitable, cuando somos abrazados por sus rayos solares, preguntarnos qué ocurriría si ese astro que todo lo calienta y lo ilumina, alguna vez no estuviera allí. En efecto, si quieres saber cuándo explotará el Sol y qué podría pasar, mejor sigue leyendo.

Por supuesto, antes de hablar del final del Astro Rey, sería conveniente analizar su principio, el mismo que, según la evidencia científica, se produjo hace unos 4.500 millones de años, cuando nació como una estrella con combustible interno, la misma gracias a la cual la vida es posible.

El asunto es que, a lo largo del tiempo, ese combustible sigue quemándose, y no quedan dudas de que llegará a consumirse por completo, pues es el mismo proceso que siguen las demás estrellas. Entonces, llegará el punto lejano en el que el sol explote, se enfríe y se quede más pequeño.

De hecho, el fenómeno será bastante espectacular para cualquiera que pueda presenciarlo, pues una vez que deje de generar helio de la fusión constante de átomos de hidrógeno en su núcleo, morirá como tal, fusionando átomos y expandiéndose en tamaño, hasta alcanzar la órbita terrestre.

Básicamente, en ese momento el Sol va a engullir a la Tierra, como a cualquier otro cuerpo celeste que se atraviese en su camino, y si bien en principio la humanidad no tiene de qué preocuparse por ese espectáculo, pues las condiciones de vida habrán cambiado mucho antes, no podemos asegurar que los avances tecnológicos y científicos no permitan algún tipo de existencia distinta, avanzada.

Los últimos estudios en la materia coinciden en que el Sol se convertirá, antes de su estado final, en un anillo de gas y polvo luminoso, lo que se conoce como una “nebulosa planetaria”.

Tras engullir a la Tierra, y probablemente al resto de los planetas, y antes de transformarse en una enana blanca, como se llama a las estrellas muertas, el Sol puede apagarse lentamente o, como hemos titulado la noticia, explotar, afectando a esta galaxia y todas las cercanas.

Así sobre la pregunta cuándo explotará el Sol, no se sabe exactamente, si bien estos dos finales alternativos son, como hemos explicado, los mismos que tienen la mayoría de las estrellas en la actualidad, por lo que no debería extrañarnos en absoluto que así termine sus días.

Más allá de eso, no cabe ninguna posibilidad de que seamos partícipes del evento, y es seguro que, para mucho tiempo antes de que su final parezca cercano, el ser humano intentará colonizar otros planetas, como ocurre hoy en día con los proyectos para volar hacia Marte.