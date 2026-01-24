Los científicos ponen el grito en el cielo por el volcán de Yellowstone: puede ser una catástrofe

Los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y del Observatorio del Volcán de Yellowstone han detectado un levantamiento del suelo de 1,5 a 2 centímetros a lo largo de la zona norte de la Caldera de Yellowstone, ubicada en el Parque Nacional de Yellowstone, entre Wyoming, Idaho y Montana. Se trata de una enorme caldera de unos 70 kilómetros de largo que se formó hace cientos de miles de años por una serie de erupciones volcánicas. La última gran erupción tuvo lugar hace aproximadamente 640.000 años, cuando se expulsaron cientos de kilómetros cúbicos de magma y ceniza, lo que creó la Caldera de Yellowstone.

El Dr. Michael Poland, geofísico del USGS y jefe del Observatorio del Volcán Yellowstone, señala que «esta deformación es parte del comportamiento normal de la calderaque se ha alternado durante los últimos 100 años levantando y bajando de la tierra». Y añade: «Los movimientos pueden ser causados ​​por actividad magmática, cambios de fallas o cambios en los fluidos hidrotermales subterráneos». La zona afectada se encuentra sur de Norris Geyser Basin, donde una elevación de 12 centímetros denominada «anomalía del levantamiento de Norris» (NUA) muestra fases alternas de elevación y descenso debido al agua liberada por el magma.

¿Qué ocurriría si el volcán de Yellowstone entrara en erupción?

La Caldera de Yellowstone es uno de los sistemas volcánicos más grandes de la Tierra, que alberga tres grandes erupciones de formación de calderas en los últimos dos millones de años, intercaladas con períodos de erupciones menos explosivas y de menor volumen.

Las erupciones de formación de la caldera en Yellowstone se obtienen de derretimientos riolíticos almacenados dentro de la corteza media a superior. Los estudios de tomografía sísmica han sugerido que una amplia región de fusión riolítica se extiende por debajo de la caldera de Yellowstone, con un volumen de fusión estimado que es de una a cuatro veces mayor que el volumen eruptivo de la erupción más grande que forma caldera, y una fracción de fusión estimada del 6 al 28 por ciento.

La velocidad sísmica está fuertemente influenciada por la temperatura, la presión y la fusión; sin embargo, los datos magnetotelúricos son principalmente sensibles a la presencia de masa fundida, lo que hace que estos datos sean ideales para restringir los sistemas volcánicos.

Consecuencias globales

De producirse una erupción del Yellowstone, las consecuencias serían catastróficas a nivel global. Una tormenta de ceniza caliente y piedra pómez caería sobre la región circundante, causando incendios y calentando el aire. A medida que parte de la columna de erupción colapse bajo su propio peso, desencadenaría flujos piroclásticos que viajarían a velocidades de más de 300 kilómetros por hora, destruyendo y sepultando todo en un radio de unos 100 kilómetros del respiradero. En 24 horas, la ceniza caería sobre gran parte de Estados Unidos y partes de Canadá.

«Si hubiera una erupción explosiva muy grande, podría afectar el clima global emitiendo cenizas y gas a la estratosfera, lo que podría bloquear la luz solar y reducir las temperaturas globales unos pocos grados durante algunos años», explicó el geofísico y científico a cargo del Observatorio del Volcán de Yellowstone, Michael Poland, de acuerdo con Live Science.

Y añade: «El mensaje final es que la cámara de magma es en su mayor parte sólida. Y eso significa que hay muchas menos probabilidades de una erupción consecuente. Encuentro este resultado tranquilizador».

Actualmente, Yellowstone presenta señales de actividad volcánica como aguas termales y enjambres de temblores, y la superficie terrestre se eleva y desciende continuamente. Sin embargo, según el USGS, el nivel de alerta volcánica de Yellowstone está actualmente en verde, así que no es una amenaza inminente para el planeta.

Tapa rica en volátiles

Un equipo internacional de geocientíficos ha identificado una tapa rica en volátiles, localizada a unos 3.8 kilómetros de profundidad, que podría explicar por qué Yellowstone, uno de los sistemas volcánicos más activos del mundo, no ha erupcionado en miles de años. Esta tapa, al atrapar presión y calor debajo del suelo actúa como un sello natural, según una investigación de la Rice University publicada en la revista Nature.

El hallazgo, en el que participaron investigadores de la Universidad de Nuevo México, la Universidad de Utah y la Universidad de Texas en Dallas, encontró una señal sísmica que delata una capa físicamente distinta, compuesta por una mezcla de fundido silíceo y burbujas de agua en estado supercrítico, alojada en una matriz de roca con un 14% de porosidad. Según Brandon Schmandt, profesor de ciencias de la Tierra en Rice y uno de los autores del estudio, «este reservorio no se ha apagado, ha estado allí por millones de años, pero sigue siendo dinámico».

Chenglong Duan, investigador postdoctoral que desarrolló una técnica de imagen por ecuación de ondas para procesar los datos sísmicos. «Usamos la función STA/LTA para mejorar las reflexiones coherentes, y fue la primera vez que se aplicó de manera innovadora dentro de este algoritmo», explicó.