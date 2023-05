5 películas biográficas sobre científicos

En la historia del cine, han existido muchas películas biográficas sobre personajes famosos de diferentes ámbitos, desde políticos hasta deportistas y artistas. Sin embargo, en esta ocasión queremos hablarte sobre cinco películas biográficas sobre científicos que no te puedes perder.

1. The Theory of Everything (2014)

Esta película cuenta la historia de Stephen Hawking, uno de los científicos más importantes de la historia moderna. La trama se enfoca en su relación con su esposa Jane, y cómo ambos lucharon juntos contra la enfermedad degenerativa que padecía Hawking. Eddie Redmayne, quien interpretó a Hawking, ganó el Oscar a Mejor Actor por su actuación.

2. The Imitation Game (2014)

The Imitation Game se basa en la vida de Alan Turing, un matemático y criptógrafo que tuvo un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial al descifrar los códigos alemanes. La película también muestra la lucha de Turing contra la opresión de la sociedad de la época debido a su orientación sexual. Benedict Cumberbatch, quien interpretó a Turing, fue nominado al Oscar a Mejor Actor por su actuación.

3. Hidden Figures (2016)

Esta película está basada en la historia real de tres mujeres afroamericanas que trabajaron como matemáticas en la NASA durante la década de los 60. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson fueron fundamentales en la carrera espacial de Estados Unidos, pero su historia fue ignorada durante años debido a su raza y género. Hidden Figures fue nominada al Oscar a Mejor Película.

4. A Beautiful Mind (2001)

A Beautiful Mind cuenta la historia de John Nash, un matemático que ganó el Premio Nobel de Economía en 1994. La película muestra su lucha contra la esquizofrenia y cómo logró superarla con la ayuda de su esposa Alicia. Russell Crowe, quien interpretó a Nash, fue nominado al Oscar a Mejor Actor por su actuación.

5. The Man Who Knew Infinity (2015)

Esta película se basa en la trayectoria de Srinivasa Ramanujan, un matemático indio que hizo importantes contribuciones a la teoría de los números y la serie infinita. La película muestra su esfuerzo por ser reconocido en la comunidad científica y su relación con el matemático británico G.H. Hardy. Dev Patel, quien interpretó a Ramanujan, recibió elogios por su actuación.

En conclusión, estas películas biográficas sobre científicos no solo son interesantes para aquellos que aman la ciencia, sino que también ofrecen historias emocionantes sobre la vida y los logros de grandes figuras de la historia. Además, estas películas también nos recuerdan la importancia de la perseverancia y la lucha contra la discriminación. Si aún no las has visto, ¡no te las pierdas! Comparte este artículo entre tus amigos y contactos, seguro que a ellos también les interesan estas películas.