El líder de Vox en Aragón, Santiago Morón, ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez a que «no ceda ante el chantaje» de la Generalitat de Cataluña que «está utilizando» la candidatura de los Juegos Olímpicos (JJOO) de Invierno 2030 para «avanzar en su agenda independentista». De esta forma, ha exigido un posicionamiento «claro» del Ejecutivo central.

Morón ha insistido en su defensa del proyecto olímpico como una acción «de Estado». Además, ha vuelto a apoyar la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña, en igualdad de condiciones, «tal y como defiende el Comité Olímpico Español (COE)», ha valorado.

El parlamentario de Vox ha hecho estas declaraciones después de que este viernes el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, alertara de que «el independentismo catalán haya dinamitado» la candidatura de los JJOO 2030. Todo por la decisión unilateral de nombrar a la hasta ahora presidenta de la Federación Catalana de Deportes de Invierno y ex esquiadora olímpica, Mònica Bosch, nueva coordinadora del proyecto olímpico.

«Hipocresía»

Por su parte, la secretaria general del PP de Aragón, Ana Alós, ha pedido a Lambán, que este domingo aproveche la Conferencia de Presidentes de La Palma, para «exigirle a Pedro Sánchez que defienda con contundencia» la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para albergar en los Pirineos los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

En rueda de prensa, ante las decisiones unilaterales del Govern, el PP ha reprochado que el PSOE «sea incapaz de defender ante sus socios separatistas de ERC una candidatura olímpica conjunta y en pie de igualdad en el Pirineo catalán y aragonés para 2030».

La dirigente del PP ha lamentado que, una vez más, «se comprueba que el PSOE sanchista es un vergonzoso rehén del independentismo catalán» y que a Sánchez «le da igual pactar con quienes quieren destruir España por el único interés de mantenerse en el sillón».

Igualmente, ha lamentado la «hipocresía» de Lambán por «rasgarse las vestiduras con la actitud de los independentistas cuando son los socios preferentes de su partido en el Gobierno de la nación». Ha recordado que él mismo, con todo el PSOE aragonés, «votó en las Cortes aragonesas a favor de los indultos después de que intentasen dar un golpe de Estado». «Pedro Sánchez tiene que reconciliarse con la verdad para darse cuenta de que gobierna gracias a unos separatistas que, como él mismo señala cuando le conviene, son intolerantes, supremacistas y excluyentes», agrega Alós.

Explicaciones

En la misma línea coordinador de Ciudadanos Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha avanzado que su partido el Congreso presentará varias iniciativas para que Sánchez «dé la cara». En particular los naranjas pedirán que explique si conocía la intención de la Generalitat de Cataluña de trabajar el proyecto para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en solitario.

En rueda de prensa, el parlamentario de Cs ha reconocido que «no le ha sorprendido» la posición de los secesionistas tras nombrar de manera unilateral a una nueva coordinadora del proyecto olímpico. Desde el primer momento, ha dicho Calvo, «no nos hemos creído que la Generalitat estuviera por la labor de facilitar una convocatoria conjunta en pie de igualdad con Aragón».

Juegos Olímpicos de 2018.

«Aragón ha hecho lo que tenía que hacer, ha actuado con madurez política, con altura de miras, con visión de estado, tratando de que esa candidatura que saliera adelante, bajo la batuta del COE», agrega. Pero el Govern «ha actuado de manera tramposa y desleal, como hacen siempre».»Ellos estos juegos no los quieren para nada, a ellos les aterra colocar en el Pirineo catalán banderas españolas o que suene el himno de España», ha afeado.

La formación liberal se ha preguntado si cuando Sánchez visitó a Lambán en septiembre para anunciar una candidatura conjunta sabía de las intenciones de la Generalitat: «¿Ha sido él Sánchez engañado por Pere Aragonés o él está engañando en ese momento a Lambán y todos los aragoneses?».

En esta línea, ha recordado que Cs ya registró en enero la petición de comparecencia del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, para que «explicara las gestiones que está realizando ante la falta de colaboración de la Generalitat para impulsar la candidatura conjunta». «Han pasado dos meses y aún no hemos recibido respuesta», ha lamentado.

En todo caso, ha precisado que ha hablado con Lambán para mostrarle el apoyo de Cs a «continuar peleando» por esta iniciativa en solitario o en compañía de otras zonas, como Andorra o el sur de Francia.

Postura de Lambán

Por su parte, Lambán ha pedido al COE y al Gobierno central que exijan a la Generalitat de Cataluña «poner las cartas sobre la mesa» y que dejen clara su posición sobre los Juegos Olímpicos de Invierno tras sus maniobras unilaterales.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

El aragonés ha esgrimido que las «reglas del juego» son «claras» y que sólo habrá candidatura si el proyecto es conjunto entre Cataluña y Aragón, como solicita el COE. «Nuestra paciencia se ha colmado», ha comentado. «Si la Generalitat sigue insistiendo en este pertinaz desprecio hacia Aragón, nosotros pondremos nuestra propia alternativa».

La cita olímpica, dice, es «un tren que quizás si lo dejamos pasar, no vuelva más», por ello, desde las instituciones aragonesas se tiene «clara» la apuesta por este evento deportivo. 58 de los 67 diputados de las Cortes apuestan «abiertamente» por esta cita, cinco «no lo tienen claro» y «solo cuatro están en contra», ha recordado. «Hay unanimidad política y social abrumadora», ha zanjado.

Sobre si se plantea alguna reunión informal con Aragonés en La Palma, Lambán ha sentenciado que no va a hacer «ningún gesto de aproximación o alejamiento con Cataluña» porque «tiene que ser el Gobierno de España quien aclare la situación». La Conferencia de Presidentes no se incluye el asunto de los Juegos Olímpicos y Lambán no va abordarlo: «Con la gravedad que atraviesa España y Europa, con la agenda absolutamente dominada por la crisis de Ucrania, no sería entendido por nadie que Cataluña o nosotros introdujésemos esta cuestión en la agenda. Habrá tiempo el lunes». «Cataluña ha dado tantos frenazos y acelerones que, para nosotros, ya no es un socio fiable, que cada palo aguante su vela», ha concluido.