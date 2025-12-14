¿Qué día dan las vacaciones en los colegios e institutos de Barcelona y resto de Cataluña por Navidad?

El calendario escolar del curso 2025-2026 marca todas aquellas actividades que se realizarán tanto en Barcelona como en el resto de Cataluña. Y entre ellas, están las vacaciones en los colegios e institutos de Barcelona por Navidad. En general, suelen coincidir los días de vacaciones, tanto de los colegios como de los institutos, tanto de Barcelona como de Cataluña. ¿Qué días empiezan y acaban las vacaciones de Navidad en los centros escolares?

Hay que destacar que tener toda la información precisa del calendario escolar permite organizar nuestras salidas y viajes, gestionar la conciliación laboral, coordinar actividades extraescolares y garantizar un entorno educativo bien estructurado. Por ello, disponer de un calendario completo y actualizado es clave para comenzar el curso con tranquilidad y una visión global de todo el año académico, y en especial sobre las vacaciones en los colegios e institutos de Barcelona y resto de Cataluña por Navidad.

Las vacaciones en los colegios e institutos de Barcelona y resto de Cataluña por Navidad

El Consorci d´Educació de Barcelona tiene un calendario escolar del curso 2025-2026 detallado, marcando el ritmo académico desde septiembre hasta junio. Y las vacaciones de Navidad son unas de las más destacadas al ser las más largas del año.

En concreto, las vacaciones de Navidad tendrán lugar del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, todos incluidos. Entonces los colegios e institutos de Barcelona y Cataluña finalizan el 19 de diciembre. Es importante destacar que en muchos centros suelen empezar el último día de clases algo más tarde y acabar antes, por ejemplo, en institutos, empezar sobre las 9:00 horas y acabar sobre las 12.30 horas.

Algo que gusta a niños y adolescentes, pero no tanto a los padres, que siguen en horario laboral y deben dejar solos o con alguien a sus hijos al no poder compatibilizar el horario adelantado de inicio de las vacaciones de Navidad de los menores con sus trabajos.

Los días festivos de Navidad clave para colegios e institutos de Barcelona y Cataluña

Esto hace que tengan unos días libres antes de Navidad, que es cuando pueden acabar de engalanar y decorar la casa y participar en diferentes actividades de las fiestas.

Luego es el 25 de diciembre, Navidad, el 26 de diciembre Sant Esteban, que en Cataluña también es festivo, y empiezan los preparativos para Nochevieja, la del 31 de diciembre. Esto da paso al día 1 de enero, festivo. Días después es la cabalgata de los Reyes Magos, en la tarde del 5 de enero, donde todos los niños esperan con ilusión los regalos que dejarán los reyes. El día 6 de enero es festivo al celebrar los reyes magos. Y al día siguiente, 7 de enero, es cuando sigue el descanso (para que los niños puedan jugar con los regalos porque han tenido poco tiempo) y las clases empiezan nuevamente el 8 de enero en los colegios e institutos de Barcelona y resto de Cataluña.

Las fechas más importantes del Calendario escolar 2025-2026 en Barcelona

Inicio del curso: 8 de septiembre de 2025

Inicio de clases en:

Educación infantil (0-3 años) en escuelas rurales y guarderías de la Generalidad

Educación infantil (3-6 años)

Educación primaria

Educación secundaria obligatoria (ESO)

Ciclos de Formación Profesional de grado básico

El 12 de septiembre arrancan las clases en:

Bachillerato

Ciclos de FP de grado medio y superior

Cursos de especialización de FP

Itinerarios formativos específicos

Programas de formación e inserción

Cursos preparatorios para acceso a ciclos de grado medio

Cursos preparatorios para acceso a ciclos de artes plásticas y diseño

No más tarde del 15 de septiembre de 2025

Inicio de:

Ciclos de grado superior de artes plásticas y diseño

Ciclos de artes escénicas

Enseñanzas artísticas superiores

Enseñanzas profesionales de música y danza

Enseñanzas deportivas

Vacaciones escolares

Vacaciones de Semana Santa 2026

Del 28 de marzo al 6 de abril de 2026

Cada centro tiene días de libre disposición, además de las fiestas concretas de cada localidad.

Fin del curso

19 de junio de 2026

Finalización de clases en:

Infantil (3-6 años)

Primaria

ESO

Primer curso de Bachillerato

FP de grado básico

Días festivos del curso 2025-2026 en Cataluña

Festivos oficiales:

Se consideran días festivos:

Los establecidos por el Departamento de Empresa y Trabajo.

Los dos días de fiesta local asignados por cada ayuntamiento.

Si un festivo local coincide con un día no lectivo, el centro puede trasladarlo a los días de libre disposición.

Día de libre disposición:

Cada centro puede establecer cuatro días festivos propios, con criterios obligatorios:

Deben repartirse equitativamente entre los tres trimestres.

No pueden coincidir con: