Hoy, 4 de marzo de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos y precipitaciones débiles, especialmente en el norte, aunque no se descartan en otras áreas de forma aislada. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que el viento soplará moderado en el litoral y flojo en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 4 de marzo

Barcelona: cielo despejado con viento moderado

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy promete ser mayormente despejada, aunque con algunas nubes que podrían asomarse de vez en cuando. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 18 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más fresca en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento del noreste soplará con fuerza moderada, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Ya por la tarde, el sol se mostrará generoso, iluminando la ciudad con su luz dorada hasta la puesta, que será a las 18:45. Aunque hay un leve riesgo de chubascos, especialmente en la madrugada, la probabilidad de lluvia es baja durante la tarde-noche, lo que permitirá disfrutar de un paseo sin preocupaciones. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, hará que el ambiente se sienta un poco cargado, pero nada que impida disfrutar de un día primaveral en la capital catalana.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 15 grados y un viento del noreste que sopla a 30 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 14 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 30%, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía, mientras el cielo se mantiene cubierto.

A diferencia de la mañana, la tarde promete un ligero respiro, con una probabilidad de lluvia del 10% y temperaturas que alcanzarán los 18 grados. Sin embargo, el viento seguirá siendo un factor a tener en cuenta, con ráfagas que pueden llegar a los 55 km/h. Con una humedad que oscila entre el 60% y el 80%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica puede resultar incómoda.

Ambiente fresco con nubes y viento en Badalona

El día amanece en Badalona con temperaturas frescas que rondan los 15 grados, mientras el sol asoma en el horizonte a las 07:21. A lo largo de la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia muy baja, apenas un 10%. La temperatura irá en aumento, alcanzando una máxima de 18 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más cálida.

Por la tarde, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco. La humedad, que oscilará entre el 60% y el 75%, aportará una sensación de pesadez. A medida que el día avance, el cielo seguirá parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, cerrando la jornada con una puesta de sol a las 18:44.

Cielo variable y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será placentera. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o realizar alguna actividad tranquila puede ser una excelente manera de disfrutar de la jornada.