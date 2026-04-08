Parece hecho en Asturias pero está en un bar cercano a Barcelona: el mejor cachopo que puedes tomar en Cataluña

En un rincón de El Prat de Llobregat, lejos del bullicio más turístico de Barcelona, pero a 20 minutos de la ciudad, hay un restaurante que ha conseguido convertir un plato tradicional asturiano en toda una experiencia gastronómica. K-Chopo no es solo un sitio donde comer, sino un homenaje a las raíces, a la cocina de siempre y al producto bien tratado. Su propuesta gira en torno a un protagonista claro: el cachopo, una receta contundente que aquí se eleva con mimo y personalidad propia.

La historia detrás del local explica en gran parte su éxito. Ramón, nacido en Llanes, creció entre fogones gracias al negocio familiar fundado por su padre en los años setenta. Tras años de trayectoria en la restauración, decidió reinventar su proyecto en 2019 y apostar por aquello que mejor conocía: la tradición asturiana. El resultado es un espacio donde la nostalgia y la innovación conviven, dando forma a una carta que ha logrado posicionarse como referente en Cataluña entre los amantes de este plato tan emblemático. Y hay quien dice que aquí dan el mejor cachopo de Cataluña, (lo iremos a probar).

El mejor cachopo que puedes tomar en Cataluña

El origen de una idea con raíces asturianas

Hablar de K-Chopo es hablar de una historia ligada a la emigración y a la transmisión de saberes culinarios. El padre de Ramón fundó el Frankfurt Llanes en 1974, un negocio de cocina casera que dejó huella en su entorno. Ese aprendizaje temprano marcó el camino del actual propietario, que en 2008 abrió su propio restaurante centrado en la brasa.

Sin embargo, fue una década después cuando decidió dar un giro radical. Inspirado por sus orígenes, transformó el local en un espacio dedicado casi por completo al cachopo. Esta decisión no solo definió la identidad del restaurante, sino que también lo convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan sabores auténticos fuera de Asturias.

El cachopo como protagonista absoluto

El cachopo es mucho más que un filete empanado relleno. En Asturias, es un símbolo gastronómico que representa abundancia, tradición y producto de calidad. En K-Chopo, esta receta se respeta, pero también se reinterpreta con criterio.

El más conocido de la casa combina jamón ibérico con quesos Pría y La Peral, logrando un equilibrio entre intensidad y cremosidad que ha sido reconocido a nivel nacional. De hecho, en 2022 fue premiado como el segundo mejor cachopo de España, un reconocimiento que confirma el nivel de la propuesta. Según la Fundación Dieta Mediterránea, la calidad de los ingredientes y el equilibrio en su combinación son claves para elevar platos tradicionales a nuevas categorías gastronómicas.

Variedad y creatividad en la carta

Aunque el cachopo es el eje central, la carta de K-Chopo no se limita a una única versión. Hay opciones para distintos gustos, desde combinaciones más clásicas hasta propuestas que incorporan ingredientes menos habituales. Esta variedad permite que tanto quienes prueban el plato por primera vez como los más expertos encuentren algo que les sorprenda.

Además, el restaurante ofrece otros platos que complementan la experiencia, como fabada, carnes o hamburguesas. Los postres también tienen su espacio, con tartas de queso que han ganado popularidad entre los clientes. Esta diversidad responde a una tendencia señalada por la Organización Mundial del Turismo, que destaca el auge de propuestas gastronómicas que combinan tradición e innovación para atraer a un público más amplio.

Una experiencia que va más allá del plato

Más allá de la comida, K-Chopo ha sabido construir una experiencia que conecta con el cliente. El ambiente cercano, el trato directo y la sensación de estar en un lugar con historia contribuyen a que la visita sea algo más que una simple comida.

El hecho de estar ubicado en El Prat de Llobregat también le da un carácter especial, alejándose de los circuitos más masificados. Esto permite disfrutar de la propuesta con mayor tranquilidad y centrarse en lo importante: el sabor y la calidad del producto.

Tradición reinterpretada con éxito

El caso de K-Chopo demuestra que la cocina tradicional sigue teniendo un enorme potencial cuando se trabaja con respeto y creatividad. Recuperar recetas de siempre no implica quedarse anclado en el pasado, sino encontrar nuevas formas de presentarlas sin perder su esencia.

En un momento en el que la gastronomía busca constantemente innovar, propuestas como esta recuerdan que el valor del origen sigue siendo fundamental. El cachopo, en manos de Ramón, se convierte así en un puente entre Asturias y Cataluña, entre la memoria y el presente.