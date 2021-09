El separatismo catalán no deja de sorprender en su intento por censurar y eliminar el español de Cataluña. Ahora un diputado en el Parlament de JxCAT, la formación de Carles Puigdemont, ha alcanzado un nuevo nivel en esta obsesión por despreciar la lengua común de todos los españoles: presume de no utilizar el español desde el pasado 1 de enero.

Se trata de Salvador Vergés i Tejero, diputado por Gerona en la Cámara regional y conocido por su independentismo radical. «Tal como prometimos unos cuantos, desde el 01/01 no he hablado más en castellano a nadie que entienda mínimamente el catalán. Puedo repetirlo tan lentamente como haga falta (si es necesario, hasta quedar enganchado como un disco rayado diciendo la 1ª vocal), pero nunca cambiar al castellano. ¿Te apuntas?», señaló en un mensaje colgado en las redes sociales.

Tal com vam prometre uns quants, des d l’01/01 no he parlat mai més en castellà a ningú q entengui mínimament el #català. Puc repetir-ho tan lentament com faci falta (si cal, fins a quedar enganxat com un disc ratllat dient la 1a vocal), però mai canviar al castellà. T’hi fas? 😉

— Salvador Vergés i… Tejero! (@salvaverges) September 4, 2021