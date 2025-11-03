Estos son los restaurantes que se enfrentan en el programa de Chicote para preparar el mejor suquet de pescado de Tarragona

Este martes, 4 de noviembre, «Batalla de restaurantes» regresa a La Sexta con su temporada más intensa y competitiva hasta la fecha. Alberto Chicote vuelve a ponerse al frente del programa en una edición que promete más emoción, tensión y sabor que nunca. Los espectadores podrán disfrutar de nuevas entregas en las que cuatro restaurantes de una misma zona y especialidad culinaria se enfrentarán por el título de mejor restaurante de la región y un premio de 10.000 euros.

Esta temporada, el programa buscará el mejor cocido montañés de Cantabria, el mejor tostón de Salamanca, la mejor merluza de San Sebastián, la mejor empanada de Pontevedra, la mejor paella de Valencia, las mejores tapas de Sevilla, las mejores habas con jamón de Granada, el mejor «suquet» de pescado de Tarragona, el mejor morteruelo de Cuenca y los mejores callos de Madrid.

El mejor ‘suquet’ de pescado de Tarragona

#receta #recetas #suquet #suquetdepescado #guiso #recetasnavidad #navidad #recetasnavideñas ♬ All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey @lasrecetasdemj Suquet de pescado 🎄 Parece que sin pescado no es Navidad. Hoy, un delicioso guiso marinero tradicional: suquet de pescado. ▫️Ingredientes: 750 g de merluza 3 patatas variedad Kennebec 8-10 gambas rojas 2 ajos Hebras de azafrán 1 cucharadita de pimentón dulce 1 cucharada de postre de carne de ñora 1 tomate pera rallado Caldo @gallinablanca Gourmet de pescado con bogavante 8 almendras peladas y crudas 2 rebanadas de pan Perejil fresco Aceite de oliva virgen extra Sal ▫️Para la picada freímos un puñado de almendras crudas y un par de rebanadas de pan. Lo pasamos a un mortero, machacamos y reservamos. En una cacerola echamos un chorro de aceite de oliva virgen extra, incorporamos los ajos picados, un puñado de perejil fresco picado, unas hebras de azafrán y una cucharadita de pimentón dulce. Seguimos con una cucharada de carne de ñora, un tomate pera rallado y sofreímos 5 minutos. Ponemos 3 patatas cortadas en rodajas.. Echamos Caldo Gallina Blanca Gourmet de Pescado con bogavante, hasta la altura de las patatas. Cocinamos 10 minutos. Salamos la merluza, la incorporamos, tapamos y cocinamos 10 minutos más. Cuando queden 3 minutos echamos unas gambas rojas y la picada que teníamos reservada. Antes de servir, espolvoreamos un poco de perejil fresco picado. Este plato está incluso más rico de un día para otro, así que es perfecto para tenerlo preparado con antelación. #lasrecetasdemj

En el primer episodio Alberto Chicote buscará el mejor «suquet» de pescado en Tarrafona, visitando Macarrilla Restaurant y Cal Tendre, ambos en Cambrils, El Trull (Tarragona) y Salioli (Creixell), junto a sus respectivos chefs. Los propios participantes se evaluarán entre sí, puntuando de 0 a 10 en seis categorías clave: el espacio, la cocina, la comida, el servicio y el precio.

El «suquet» de pescado es un plato tradicional de la cocina catalana y valenciana, especialmente popular en las zonas costeras. Su nombre proviene del catalán «suquet», diminutivo de «suc», que significa «caldo», ya que su esencia está en una salsa espesa y sabrosa elaborada con un sofrito de cebolla, tomate, ajo y pimentón, ligado con almendra o pan frito. A partir de ahí, se cuecen diferentes pescados y mariscos (como rape, mero o gambas) junto a patatas, que absorben todo el sabor del caldo.

«Esta tercera temporada incorpora una novedad explosiva: el tenedor rojo y amarillo, que podrá restar puntos a los restauradores si no cumplen con alguna de las normas del programa (faltas de educación, mala praxis, mal comportamiento o mala actitud). El único que podrá utilizarlo será Alberto Chicote, por lo que en esta nueva edición no solo tendrá más protagonismo, sino también más poder. Dependiendo de la falta cometida, tendrá la potestad de quitarles un punto si muestra el tenedor amarillo o dos puntos si muestra el rojo», detalla La Sexta.

Macarrilla Restaurant

Casa Macarrilla 1966, en Cambrils, es un referente de la cocina marinera con historia y alma familiar. Hoy, bajo la dirección del chef Xavier Martí, tercera generación, el restaurante combina producto de proximidad con una cocina de autor que fusiona tradición y modernidad.

Cal Tendre

Cal Tendre es un restaurante mediterráneo donde tradición y sabor se unen en una propuesta gastronómica basada en ingredientes frescos y de máxima calidad. Su filosofía se centra en la excelencia culinaria, la atención al detalle y la hospitalidad, ofreciendo a cada comensal una experiencia única. Cal Tendre se ha consolidado como un espacio donde el sol, el mar y los sabores del Mediterráneo se reflejan en cada plato.

El Trull

El Restaurante El Trull es un referente en cocina catalana tradicional y platos a la brasa elaborados con productos locales de primera calidad. Su propuesta gastronómica combina el sabor auténtico del fuego con recetas que respetan la esencia de la tierra.

Salioli

Salioli, reconocido en 2022 como «mejor restaurante en un camping de la Costa Dorada» por el prestigioso programa de TV3 «Joc de Cartes», ofrece una propuesta culinaria que combina creatividad y tradición mediterránea. Su carta está pensada para sorprender y deleitar el paladar.