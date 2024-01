El regidor de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado la creación de la figura de un alcalde de noche para poder coordinar la vida nocturna de la Ciudad Condal. Este fue uno de los compromisos electorales a los que se comprometió el ahora regidor. El socialista ha desvelado que está dispuesto a ceder este cargo a la formación que pacte con él un acuerdo de gobierno para el municipio.

Collboni ha defendido la figura del alcalde de noche alegando que «existe» en otras ciudades como Nueva York o París, entre otras grandes urbes a nivel mundial. La creación de este cargo «permite reconocer» que «son ciudades que tienen vida cultural y de ocio» durante las horas nocturnas.

El regidor socialista se ha comprometido a que la creación del alcalde de noche forme parte de un futuro acuerdo de gobierno con otra formación política. Collboni está dispuesto a ceder ese puesto al partido que asegure cierta estabilidad a su legislatura.

«Hacen falta dos para bailar un tango», ha ironizado el alcalde de la capital catalana, para evitar manifestar si prefiere compartir el Ayuntamiento con Xavier Trias, de Junts, o con Ada Colau, de Barcelona En Comú. En todo caso, ha dicho que «personalmente» él «no va a permitir» que el bastón de mando entre en las negociaciones entre PSOE y Junts a nivel nacional. «Puede ser que alguno tenga la tentación, yo no», ha matizado el político barcelonés en una entrevista en La 2 y Radio 4.

La alcaldía del PSOE no se negocia

Concretamente, ha rechazado que los junteros vayan a pedir la alcaldía de la Ciudad Condal como exigencia al Gobierno de España. «Los representantes de Junts en Barcelona nunca me han dicho que esto ocurriera», ha confesado Collboni. Además, ha opinado que «sería un error».

El regidor de la capital catalana ha rechazado que exista ningún pacto con Daniel Sirera, candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, para que vetar a los comunes en la corporación municipal. Además, ha enfatizado que no existe «ni este acuerdo, ni ningún otro acuerdo» con las fuerzas que lo han investido como alcalde. La única condición era la de que «no hubiera un alcalde independentista» que, a ojos del actual regidor, «no es poco».

Tanto, Xavier Trias como Ada Colau tienen buenas relaciones con el actual alcalde de Barcelona, de quien dice que «se merecen todo el respeto y toda la admiración». «Yo me entiendo con los dos, he tenido enfrentamientos y acuerdos con los dos», ha ahondado Collboni. Y ha bromeado con que «es un matrimonio, pero no siempre los matrimonios son por amor».

En todo caso, el propósito de Collboni es «tener un gobierno ampliado y presupuestos antes de primavera». «El tiempo se acaba», ha advertido el barcelonés. Pero ha tranquilizado a sus vecinos y ha explicado que su alcaldía «es un gobierno que gobierna y que está funcionando a pleno rendimiento».

Un posible pacto con Junts en Barcelona no inquieta a Collboni porque considera que «las políticas deben acordarse» y se han de hacer «independientemente de cómo se autocalifique» cada partido. Y el alcalde socialista ha revelado que hay concejales de Junts «en el Ayuntamiento que se autocalifican de socialdemócratas».

«Políticas progresistas»

Para mayor claridad, Collboni ha expresado que su alcaldía, en todo caso, tendrá un signo «progresista». «Con los partidos que estamos teniendo conversaciones se pueden garantizar políticas progresistas», ha expresado el alcalde.

En lo que sí que discrepa con Junts es en su visión de la inmigración. Collboni ha considerado que es «un grave error» que la formación de Carles Puigdemont vincule «la inmigración con la delincuencia». «Señalar colectivos por su procedencia es peligroso y es un error», ha manifestado el político socialista. «Yo quiero que se aplique las leyes independientemente de si se es de aquí o de fuera», ha concluido.

Respecto a la materia de seguridad, Collboni ha defendido que se incrementen los juzgados penales de juicios rápidos para aplicar la nueva normativa y que esto se haga independientemente de la nacionalidad.

Sobre las políticas de vivienda, el alcalde catalán ha apuntado que su corporación municipal se encuentra más alineada con las políticas que se están desarrollando en la Generalitat y en el Estado. En todo caso, ha reconocido que la regulación de los alquileres «no es la solución». Lo que sí que va a negociar es que se ponga un tope al aumento de precios, y contribuirá a la construcción de viviendas.

Por otro lado, ha defendido la unión del tranvía por la avenida Diagonal, que ha vinculado al Presupuesto y al resto de obras que se hagan en el Eixample: «Vamos paso a paso. No cometamos de nuevo el error de colapsar la ciudad con obras».