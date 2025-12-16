Aviso urgente del METEOCAT por lluvias muy peligrosas en estas zonas de Cataluña: piden tener mucho cuidado

Meteocat lanza un aviso urgente por lluvias muy peligrosas en estas zonas de Cataluña, piden tener mucho cuidado con lo que está por llegar. Parecerá que el invierno puede acabar siendo el que llegue antes de lo que pensábamos. Es tiempo de aprovechar al máximo todo lo que está por llegar, con una serie de novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, parecerá que tengamos por delante.

Las lluvias serán muy peligrosas en esta parte del país que puede ver como las alertas se irán activando y desactivando. Un giro radical que puede acabar convirtiéndose en un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es destacado este cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas, el frío puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos que empezar a ver llegar determinados cambios de ciclo. Parece que el invierno puede llegar antes de tiempo, con las alertas activadas en algunos puntos del país, en Cataluña la lluvia está causando estragos.

Piden tener mucho cuidado con las lluvias

Es importante estar pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que el invierno puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta en este mapa del tiempo que puede traernos más de una sorpresa.

Es hora de tener cuidado en algunos elementos que pueden acabar generando más de un fenómeno poco común. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un giro importante en el tiempo que hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Tocará tener mucho cuidado con lo que llega y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener a estas alturas. El tiempo acabará siendo el que nos dará una serie de peculiaridades que son propias de esta época del año.

Nos enfrentamos a un giro radical que puede convertirse en un problema que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de conectar de nuevo con estos elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Cataluña será una de las partes más afectadas por este temporal.

Estas zonas de Cataluña recibirán esta alerta de Meteocat

Meteocat activa las alertas en estas zonas del país en las que realmente todo puede acabar siendo posible. Con algunas novedades que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que puede verse reflejado durante las próximas horas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo nuboso, con chubascos débiles a moderados, localmente fuertes y persistentes en litoral y prelitoral. En Pirineos, cota de nieve entre 1600-1800 m. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ligero ascenso en Girona y Pirineos, y sin cambios en el resto. Heladas débiles a moderadas en el Pirineo. Viento del sur flojo a moderado en el litoral, tendiendo a moderado de componente este por la tarde; en el resto flojo de componente este, tendiendo a flojo de dirección variable».

Siguiendo con la misma explicación: «Chubascos débiles a moderados, localmente fuertes y persistentes en litoral y prelitoral».

Lo que nos espera en España puede ser un cambio más intenso: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Baleares y Melilla debido a la influencia de un sistema de bajas presiones que dejará los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y probable granizo ocasional. Se prevén fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y litorales y prelitorales de Cataluña, sin descartar algún chubasco localmente fuerte en otros puntos de la fachada oriental peninsular, Melilla y Baleares. Tiempo estable en general en el resto, con las altas presiones imponiéndose y dejando cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste y predominio de los nubosos en el resto, con precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental al principio y con una tendencia en general a abrirse cada vez más claros. En el extremo noroeste en acercamiento de un frente mantendrá los cielos nubosos. Día inestable en Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones que se prevén abundantes en vertientes norte de las islas centrales. Bancos de niebla matinales en interiores de los tercios norte y este peninsulares y entornos de montaña. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península y Baleares, en general de forma ligera en el archipiélago y tercio nordeste y con descensos en Canarias. Mínimas en aumento en la Comunidad Valenciana, con descensos en la mitad norte peninsular y depresiones del suroeste y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los principales entornos de montaña también posibles localmente en la meseta Norte».