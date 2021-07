El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha lanzado un ataque furibundo a Toni Cantó tras haber sido nombrado director de la recién creada Oficina del Español en la Comunidad de Madrid. «Es un mierda, no me corto ni medio pelo a la hora de decirlo. Y es un mierda que va a vivir a costa de los españoles y a cobrar 75.000 euros al año por no hacer nada», ha asegurado este jueves en declaraciones a los periodistas.

En las redes sociales también ha colgado varios mensajes para cargar contra el ex dirigente de Ciudadanos. «Para aquellos a los que les parece mucho que un alcalde cobre 86.000€ al año, con una ciudad a su cargo, 3.200 trabajadores y 360 millones de presupuesto, y no tener ni domingos ni fiestas de guardar, que piense que Cantó Toni va a cobrar 75.000€ por rascarse los huevos a 2 manos», ha afirmado Puente.

Ah. Y esto que suena fuerte es español de Valladolid. Del más puro y duro Castellano. Del que se entiende clarito. A ver si lo protege desde el chiringuito que le han creado. https://t.co/fN41PbmySU — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 1, 2021

En otro mensaje ha añadido que «esto que suena fuerte es español de Valladolid». «Del más puro y duro castellano. Del que se entiende clarito. A ver si lo protege desde el chiringuito que le han creado», ha agregado.

OKDIARIO reveló en exclusiva hace unos meses que Óscar Puente adjudicó un contrato de casi 200.000 euros a un empresario que le pagó un yate cuyo alquiler es de 4.000 euros el día durante sus vacaciones del pasado mes de septiembre en Ibiza y Formentera. El alquiler del yate fue pagado por el empresario Sergio Zaitegui. El alcalde socialista le había adjudicado meses antes un contrato de 195.178,20 € para proveer al Consistorio de material de protección contra el Covid.

El también portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE carga duramente ahora contra Toni Cantó tras ser designado director de la Oficina del Español. Este nuevo departamento tendrá como objetivo hacer de Madrid la capital del idioma español en Europa.

«Es simplemente un mierda»

Óscar Puente también ha llamado «mierda» a Cantó en las redes sociales. Ha sido a raíz de un mensaje que publicó el ex dirigente de Ciudadanos contra el nombramiento de Sofía Puente, hermana del alcalde socialista, como nueva directora general de Seguridad Jurídica en el Ministerio de Justicia que dirige el también socialista Juan Carlos Campo. «Toni ha tuiteado sin piedad, fue el primero y de los pocos, que sin conocerme de NADA, se atrevió a opinar guiado por su necesidad constante de enmierdarlo todo. Recuerdo este tuit (desafortunado y errado como es costumbre en él). Pensar bien antes que pensar mal exige grandeza», ha señalado Sofía Puente.

El dirigente socialista ha contestado a su hermana arremetiendo contra Toni Cantó, llegando a llamarle «mierda». «Toni Cantó es simplemente un mierda que no te llega a la suela del zapato. Si tuviese un gramito de vergüenza y de decencia se habría ido ya a trabajar de lo suyo. Pero prefiere seguir comiendo la sopa boba que es a lo que se ha dedicado en política, además de a emponzoñar», ha sostenido.