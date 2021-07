Toni Cantó defiende que la recién creada Oficina del Español de la Comunidad de Madrid que él mismo dirigirá «no es un chiringuito». Así lo ha asegurado tras la multitud de críticas recibidas por parte de las fuerzas de izquierdas. «Otros países hacen de la enseñanza de la lengua un gran motor económico y queremos potenciar cosas que tienen que ver con la cultura o con proyectos audiovisuales», ha señalado.

«No me sorprende la virulencia con la que la izquierda ha recibido este nombramiento porque todo lo que tenga que ver el español, por desgracia en nuestro país, ha sido siempre muy atacado por el PSOE, sus aliados nacionalistas y por Podemos. No esperaba que se recibiera este proyecto con cariño», ha respondido Cantó este jueves en una entrevista concedida al Programa del Verano de Telecinco.

La creación de la Oficina del Español fue anunciada este miércoles tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que aprobó su nueva estructura. Este nuevo departamento dependerá de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en manos de la consejera Marta Rivera de la Cruz. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso escogió a Toni Cantó como director de este nuevo departamento. El ex dirigente de Ciudadanos no pudo finalmente ir en la candidatura de Ayuso a las elecciones del 4-M por no estar empadronado en Madrid en el momento del cierre del censo.

Gracias @IdiazAyuso por la confianza.

El español es la segunda lengua más hablada del mundo y genera muchas oportunidades para crear riqueza y empleo; la izquierda y el nacionalismo que la arrinconan no han querido aprovecharlas. Madrid lo hará. https://t.co/9eTRW3AfMn — Toni Cantó (@Tonicanto1) June 30, 2021

«Ilusionado» con este cargo

El otrora actor se ha mostrado «ilusionado» y «agradecido» a Ayuso por ponerle al frente de esta oficina. El objetivo de la misma es hacer de Madrid la capital del idioma español en Europa y que se ayude a coordinador «el trabajo de todo lo que tiene que ver con el español para la creación de riqueza y empleo», en palabras del propio Cantó.

«El español puede ayudar a Madrid a que siga siendo el motor económico de España mientras otras regiones como la Comunidad Valenciana está arrinconando el español empobreciendo a los ciudadanos», ha señalado. «Está bien que Ayuso haga lo contrario. Otros países hacen de la enseñanza de la lengua un gran motor económico y queremos potenciar cosas que tienen que ver con la cultura o con proyectos audiovisuales», ha apostillado Toni Cantó.