Isabel Díaz Ayuso profundiza en la absorción de Ciudadanos. Tras los fichajes de Sergio Brabezo y Marta Marbán como diputados en la Asamblea de Madrid, el nombramiento de Marta Rivera de la Cruz como consejera de Cultura y Deporte y la designación como Toni Cantó al frente de la Oficina del Español, el Ejecutivo autonómico empieza a hacer nombramientos en el segundo nivel de la Administración y el PP está pescando en las filas naranjas.

Según ha conocido OKDIARIO, una de las designaciones que más sorpresa ha generado ha sido la de Ricardo Díaz Martín como director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores en la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía que lidera Enrique Ossorio (PP). Se trata del actual concejal portavoz de Ciudadanos en Boadilla del Monte. Casado y con dos hijos, es catedrático de Ingeniería en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima). También ha sido decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Madrid y vicepresidente de la Asociación de Químicos de Madrid.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que captar a uno de los dirigentes más importantes de Cs en el Noroeste de la Comunidad de Madrid supone la práctica defunción del partido naranja. Recuerdan que en esa localidad Cs llegó a superar en votos al PP en las elecciones generales de abril de 2019, pero ahora, al perder a uno de sus portavoces, el futuro del grupo municipal es más que incierto. Una situación que se extiende a Pozuelo de Alarcón, Las Rozas o Alcobendas. Por el contrario, los ediles de Cs en Majadahonda sí muestran su adhesión al partido naranja.

Patricia Reyes

Otro fichaje de Ciudadanos conocido este miércoles es el de Patricia Reyes, ex concejala de Cs en Boadilla y ex diputada nacional. La otrora cara visible de la formación centrista a nivel nacional será la nueva directora general de Igualdad en la Consejería de Familia, Juventud y Política Social que gestiona Concepción Dancausa (PP).

Ricardo Díaz y Patricia Reyes.

Esta abogada madrileña llegó a ser secretaria cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados. Es licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y tiene un máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio. También es diplomada en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal. Tras dejar la Cámara Baja ha trabajado para el Real Madrid. Es especialista en lucha contra la violencia de género, mujer y LGTBI. Fue responsable de estas temáticas en el Comité Ejecutivo de Ciudadanos, bajo el mando de Albert Rivera.

Otros ex diputados de Ciudadanos que han apoyado públicamente a Isabel Díaz Ayuso son Juan Rubio y Luis Pacheco. El primero, ha fichado como director del Área Institucional en la organización intersectorial de trabajadores Red Autónomos.

Por su parte, Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales, ha iniciado una campaña para criticar al Ejecutivo de PP y Cs. Ha acudido incluso a actos telemáticos de Más Madrid, el partido liderado en la Asamblea por Mónica García, para criticar la gestión de la pandemia del coronavirus. No obstante, desde su entorno aseguran que sigue siendo militante de Cs y no fichará por la formación errejonista.

Igualmente, cabe destacar que otros altos cargos del Ejecutivo han fichado por la televisión. Es el caso del vicepresidente Ignacio Aguado o el consejero de Transportes y también ex presidente regional, Ángel Garrido.

