Previsión AEMET: Castilla y León con lluvias, nubes y viento fuerte en un día cambiante

Hoy, 12 de febrero de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se prevén intervalos nubosos con precipitaciones débiles, especialmente en las zonas de montaña del norte durante la primera mitad del día. A medida que avance la tarde, la nubosidad aumentará desde el suroeste, trayendo lluvias más probables hacia el sur y el oeste. Las temperaturas descenderán, con heladas débiles en las zonas altas y el viento soplará con fuerza, especialmente en el tercio este.

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 12 de febrero

Nubes y lluvias con viento fuerte en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. Con una probabilidad notable de lluvia, especialmente en la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas a mano. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 11 grados y aunque el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h, la sensación térmica se mantendrá en un rango más cálido, haciendo que el ambiente se sienta más pesado.

A primera hora, el sol se asomará tímidamente a las 08:23, pero la luz del día se verá interrumpida por nubes que irán ganando terreno. Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y la posibilidad de chubascos se incrementará. Con una humedad que puede llegar a ser bastante alta, el día se presentará como un reto para quienes busquen disfrutar del aire libre. La puesta del sol, a las 18:49, cerrará un día que, aunque incierto, nos recordará la belleza cambiante del tiempo.

Zamora: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados, mientras el viento sopla con fuerza, marcando el inicio de un ambiente cambiante. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 85% y el cielo se tornará más denso, dejando atrás la claridad matutina.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con temperaturas que apenas alcanzarán los 13 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 2. Las ráfagas de viento, que superarán los 55 km/h, sumadas a la alta humedad, crearán un ambiente incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la lluvia podría ser intensa en las horas venideras.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y lluvioso hoy

Este día en Salamanca amanece con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 5 grados y la sensación térmica puede descender hasta 1 grado. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia de 95% que se concentrará en la tarde-noche, cuando las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado.

Durante la tarde, el viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 45 km/h, por lo que se recomienda precaución. A pesar de la inminente lluvia, el día contará con aproximadamente 10 horas de luz, ya que el sol saldrá a las 08:21 y se pondrá a las 18:53. En resumen, se prevé una jornada variable, con un cielo cubierto y condiciones húmedas que invitan a estar preparados para la lluvia.

Valladolid: cielo variable y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será moderado, lo que no afectará demasiado las actividades al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo, perfecto para realizar las actividades diarias. Aprovechar la tarde para salir a dar un paseo puede ser una excelente manera de disfrutar de este tiempo variable sin preocupaciones.

Cielos nublados y lluvia a la vista en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos parcialmente nublados y temperaturas frescas que rondan los 5 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más inestable, con una probabilidad de lluvia que aumentará en la tarde-noche, alcanzando temperaturas máximas de 12 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento soplará con fuerza, especialmente en las ráfagas. Disfruten de un café caliente mientras esperan que el sol asome entre las nubes.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 5 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 12 grados, aunque no sin la amenaza de chubascos intermitentes que podrían aparecer en la tarde-noche, con una probabilidad del 45%.

Con el viento soplando del oeste a una velocidad media de 35 km/h y rachas que podrían alcanzar los 55 km/h, se recomienda abrigarse bien al salir. La humedad, que oscilará entre el 65% y el 90%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría, especialmente al caer la noche.

Cielos nublados y lluvia esperada en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avance el día, se espera un aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde y noche, cuando las temperaturas alcanzarán un máximo de 10 grados. Con vientos que soplan a 25 km/h y rachas de hasta 65 km/h, es recomendable llevar un abrigo y un paraguas, ya que la lluvia podría sorprendernos en cualquier momento.

Segovia: cielo nublado y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo nublado y fresco, con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían persistir hasta el mediodía, mientras el viento del oeste sopla a 25 km/h, aportando un toque de frescura. Por la tarde, el mercurio ascenderá ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

Con una probabilidad de lluvia del 65% en la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La sensación térmica podría descender, así que abrigarse bien será clave para disfrutar de la jornada. La puesta del sol a las 18:46 cerrará un día marcado por la inestabilidad y la humedad, que alcanzará hasta el 85%.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente cubierto y una sensación térmica que puede hacer que los 4 grados se sientan aún más frescos. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, lo que sugiere que es prudente llevar paraguas. La temperatura irá subiendo lentamente, alcanzando un máximo de 10 grados por la tarde, aunque la sensación térmica no superará los 5 grados.

Durante la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro a las nubes, pero la posibilidad de lluvias ligeras persiste. Con vientos que soplarán a 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 65 km/h, la jornada se sentirá fresca. Con 10 horas y 20 minutos de luz, la puesta del sol a las 18:38 cerrará un día variable, donde la humedad también jugará un papel importante, oscilando entre el 65% y el 85%.

