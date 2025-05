Condena de prisión a un alcalde del PSOE de León que robó piezas de coches y las vendía en Mil Anuncios

El alcalde socialista de Portilla de la Reina (León), Mario Domínguez, ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de hurto, tal como adelanta OKDIARIO y consta en la sentencia firme dictada el pasado 14 de enero de 2025 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Palencia.

A pesar de la condena, que incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, Domínguez no ha dimitido y continúa ejerciendo su cargo público por el momento.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, entre el 12 y el 26 de junio de 2023, Domínguez, «con ánimo de lucro, cogió sin autorización de su propietario diversas piezas de vehículos en una explotación minera sita en la localidad de Guardo», piezas valoradas en 1.500 euros.

El propietario de las piezas había adquirido días antes los despieces de varios vehículos a una empresa por 2.420 euros. Poco después, el perjudicado descubrió a través del portal Mil Anuncios que el ahora condenado anunciaba casi la totalidad de las piezas sustraídas.

La sentencia, dictada por el magistrado Jorge Martínez Moreno, considera probados estos hechos tras la conformidad expresada por el propio acusado durante el juicio. El tribunal aplicó la atenuante de reparación del daño, ya que el cargo público del PSOE devolvió todas las piezas sustraídas a su propietario el 20 de diciembre de 2024.

La ejecución de la pena de prisión ha quedado suspendida por un periodo de dos años, condicionada a que el condenado no delinca durante este plazo y abone la responsabilidad civil impuesta. Según fuentes cercanas a la acusación particular, Domínguez no ha satisfecho todavía el pago de 1.694 euros en concepto de responsabilidad civil, correspondiente al coste de volver a colocar las piezas en el vehículo.

La acusación particular, según fuentes pulsadas, anuncia que solicitará su ingreso en prisión si no atiende al abono de dicha responsabilidad civil en los próximos días, lo que podría suponer la revocación del beneficio de suspensión de la pena de prisión, tal como contempla el Código Penal. No obstante, por la pena reducida es improbable que el ingreso entre rejas llegue a suceder.

Controversias previas

Este no es el primer episodio polémico que protagoniza el alcalde pedáneo de Portilla de la Reina. Según publicó el Diario de León el pasado 2 de agosto de 2024, cuando el proceso judicial por el hurto ya estaba en marcha, Domínguez, militante del PSOE, se vio envuelto en una controversia con el alcalde de Boca de Huérgano, Óscar Fernández.

En aquella ocasión, el alcalde salió al paso acusando al alcalde pedáneo de mentir sobre la actuación municipal tras un incendio en la zona. «Miente al señalar su rápida actuación coordinado con las juntas vecinales. Estas me dicen que nunca las llamó. A este alcalde pedáneo le va el protagonismo», declaró entonces Fernández al citado rotativo leonés.

El alcalde también acusó a Domínguez de falsear información sobre la llegada de grupos electrógenos y el restablecimiento del suministro eléctrico tras el incendio: «Se atreve a decir que alrededor de las 12 de la noche todas las pedanías tenían luz cuando en algunos pueblos el generador no llegó hasta las 9 de la mañana del día siguiente». Realizó una nota de prensa desde el PSOE de León para colgarse la medalla.

La situación genera preocupación en el entorno político local, ya que Domínguez sigue al frente de la pedanía a pesar de su condena. Según establece la sentencia, el condenado queda inhabilitado para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, lo que implica que no podría presentarse a nuevas elecciones.

Es por ello que podría agarrarse a la silla lo que resta de legislatura. No necesariamente debería abandonar el cargo que ya ostenta a pesar del varapalo judicial que arroja claras responsabilidades de carácter político. Sus vecinos podrían no querer a un alcalde condenado por hurto al frente de su municipio y de los bienes comunes.

Consultadas fuentes jurídicas, explican que para que se produzca la pérdida efectiva del cargo sería necesaria una inhabilitación especial para empleo o cargo público, que no aparece específicamente en la sentencia condenatoria. Queda por saber si el PSOE de Castilla y León que estrena el liderazgo de Carlos Martínez, el alcalde de Soria, muestra mano dura contra la corrupción en sus filas.

Hasta el momento, ni la Junta Vecinal de Portilla de la Reina ni el Ayuntamiento de Boca de Huérgano –municipio al que pertenece la pedanía– se han pronunciado oficialmente sobre la continuidad de Domínguez en su cargo. En particular, OKDIARIO se ha puesto en contacto con la Junta Vecinal del municipio leonés sin conseguir una valoración de los hechos relatados anteriormente.