El viernes 26 de noviembre se celebrará el Black Friday 2021. Un día (y también un fin de semana) en el que vamos a poder encontrar infinidad de ofertas en productos de lo más variados y aunque suelen destacar mucho todo lo que son artículos de tecnología y electrónica, también este viernes de descuentos llega al mundo de la belleza y la cosmética, de modo que puede ser un buen momento para comprar uno de los calendarios de adviento de maquillaje que arrasarán este Black Friday que os presentamos a continuación.

Los calendarios de adviento de maquillaje que arrasarán este Black Friday

Los calendarios de adviento de maquillaje se han convertido en uno de los productos de belleza más buscados cuando se acerca la Navidad. Un calendario lleno de pequeños productos de maquillaje, uno por día del mes de diciembre hasta que llegue la Navidad, de manera que si somos aficionados al maquillaje y la cosmética, podemos aprovechar los descuentos que se aplicarán en ellos por el Black Friday para comprar el calendario que siempre hemos querido tener. Calendarios de adviento de maquillaje que ya arrasan en ventas y que no podéis dejar escapar.

Calendario de Adviento de Maquillaje 2021 de L’Oréal París

L’Oréal París es una de las marcas de cosmética y belleza más reconocidas en el mundo y su calendario de adviento uno de los más buscados. 24 productos de belleza en un bonito calendario que actualmente tiene un precio de más de 80 euros pero que por el Black Friday te costará algo más de 45 euros. Entre los productos que contiene y que destacan tenemos labiales, máscara de pestañas, coloretes o rubor para las mejillas, así como productos para el cuidado facial y del pelo.

Calendario de Adviento de Maquillaje 2021 de Nyx Professional Makeup: Gimme Super Stars

La famosa marca de maquillaje Nyx Professional Make Up cuenta con otro de los calendarios de adviento más buscados y que más se van a vender en el Black Friday 2021 ya que contiene 24 de sus mejores productos entre los que destacan sus labiales o productos para preparar el rostro antes del maquillaje. Tiene un precio de 54,95 euros pero que para el 26 de noviembre te costará poco más de 35 euros.

Calendario de Adviento de Maquillaje 2021 de Maybelline New York

Otro de los grandes calendarios de adviento que arrasarán en este Black Friday es el de Maybelline New York ya que cuenta con 24 productos tamaño estándar, algunos de ellos de gran prestigio, como su corrector, sus polvos de fijación o sus máscaras de pestañas. Un calendario que tiene un precio actualmente de 79,90 euros pero que para el Black Friday apenas te costará 60 euros.

Calendario de Adviento 2021 de Revolution: You Are The Revolution

Revolution London es una de las mejores firmas de maquillaje «low cost» actualmente en el mercado. Su calendario de adviento es también de los que van a arrasar en ventas en el Black Friday, contando entre otros, con algunos de sus mejores labiales, paletas de ojos e incluso brochas. Su precio es de 69 euros pero posiblemente el 26 de noviembre os costará poco más de 45 euros.

Calendario de Adviento de Maquillaje 2021 de Rituals

El calendario de adviento 2021 de la firma Rituals es también otro de los más «perseguidos» para este próximo Black Friday. Cuenta con un diseño espectacular y dentro esconde algunos de los mejores productos de cuidado de la piel de Rituals como una bruma para el cuerpo o aceites para el baño. Tiene un precio de 59,90 euros pero por el Black Friday puede que te cueste poco más de 45 euros.