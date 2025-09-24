Si tu hijo dice que te odia, deberías alegrarte: el insólito consejo de un psicólogo infantil a los padres

Cuando tu hijo llega a la adolescencia es normal que las discusiones en casa aumenten, ya que los puntos de conflicto son mayores. No quieren cenar en familia, quieren comprarse un móvil o salir hasta tarde…

En ese contexto, las peleas pueden subir de tono y los adolescentes tienen una gran capacidad para hacer daño con palabras. Sin embargo, el psicólogo infantil Alfonso Navarro, especializado en familia, ha querido tranquilizar a los padres.

Según ha explicado en un vídeo en TikTok, hay una frase que suena horrible, pero que tu hijo te la repita no es tan malo como podrías pensar: «Que tu hijo adolescente te diga ‘te odio papá’ o ‘te odio mamá’ realmente es algo sano».

Un psicólogo explica por qué no debes preocuparte si tu hijo dice que te odia

El propio Alfonso Navarro aclaró el significado de que tu hijo diga que te odia: «¿Qué quiere decir? Los adolescentes siempre eligen frases para herir a los padres muy específicas y muy personalizadas. Cuando saben que algo te dolerá, no pueden evitarlo y lo utilizan para atacarte y para, de alguna manera ganar esa pelea».

De hecho, Navarro se ha basado en su experiencia para señalar que hay muchos casos donde los adolescentes eligen frases mucho peores para intentar salir vencedores de la discusión: «Podrán decirte que eres un fracasado, un amargado, que eres un aburrido o incluso atacar tu cuerpo y tus complejos. Que también los han visto».

Es decir, que un adolescente recurra a algo tan genérico como «te odio» es un reflejo de que no quieren ser tan dañinos como podríamos suponer. Sólo están canalizando su frustración de una mala manera.

El insulto que dicen los hijos y que los padres tienen que tomarse con calma

Navarro también recordó que la frase más temida por muchos padres podía ser interpretada de otra forma: «Pero si te dicen ‘te odio’ o ‘eres el peor padre del mundo’ realmente están utilizando algo bastante genérico y bastante poco específico. Así que cuando te ocurra, que seguramente te ocurrirá, no lo tomes como un ataque».

Lejos de ser un motivo de preocupación, este tipo de expresión genérica podía tener una lectura positiva. Como explicó el experto: «Piensa que de todos los insultos que podría utilizar para intentar hacerte daño y ganar esa pelea está utilizando algo muy genérico, que significa básicamente que le frustras».

Ten en cuenta que el sentimiento de frustración forma parte del desarrollo del adolescente, un periodo marcado por los choques constantes con los límites que imponen los adultos.

Consejos psicológicos para que los padres mejoren la comunicación con los adolescentes

Más allá de las frases que podían doler en un momento de tensión, los psicólogos han recordado a los padres la importancia de mantener la calma y entender que las emociones adolescentes son intensas.

De hecho, en cierta forma demuestra que ve la familia como un entorno de protección. «En la adolescencia las emociones se vuelven intensas, confusas y exageradas. Y el lugar más seguro para soltarlo todo suele ser contigo», explicó Navarro.

Por ello, la clave para los expertos es comprender qué hay detrás de las palabras del niño y no minusvalorar sus problemas por tontos que te parezcan.

Es fundamental que escuches sin juzgar, mantengas la serenidad y refuerces los vínculos en el día a día. Y, por supuesto, establece límites claros. Que esta frase no sea tan dañina como puedes imaginar, no significa que decirla no merezca una reprimenda.