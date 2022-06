Ahora que ya estamos en verano se hace esencial que cuidemos al máximo la piel de nuestros hijos en exposición al sol, pero también es importante que los «peques» estén hidratados y que los vistamos con aquellas prendas que resultan las más adecuadas para ir frescos y también como no, para que podamos protegerlos de los rayos solares e incluso, porqué no, de las picaduras de insectos o de mosquitos. Conozcamos entonces a continuación, las 12 prendas para niños para que estén frescos este verano.

Prendas de los niños para verano

En verano es posible que nos surjan dudas con respecto a la manera de vestir a los niños, especialmente cuando se trata de los bebés. ¿Cómo vestir a los niños? ¿Tendrá calor el bebé?. Conozcamos a continuación, esas doce prendas clave para vestir frescos a los niños en verano.

Una de las primeras cosas que tenemos que tener claro a la hora de vestir a los niños en verano, es que estos sienten el calor de igual forma que nosotros, por mucho que se trate de niños pequeños o de bebés. De este modo, despejaremos muchas de las dudas que se crean a la hora de vestir a nuestros hijos cuando llega el calor.

Puede que pensemos que por ser un bebé de meses sentirá menos calor y tendrá incluso frío, pero lo cierto es que si la temperatura supera los 30 grados, el bebé lo va a notar igual que nosotros. De hecho seguro que te sorprenderá comprobar como tu bebé se despierta completamente sudado tras una noche de intenso calor.

De este modo, parece mucho más fácil pensar en esas prendas clave para vestir frescos a los niños en verano. Comenzando por casa, si no tenemos corriente y tampoco vamos a encender el aire acondicionado, podemos dejar a los niños sin ropa y con el pañal (en el caso de los bebés) y una bermuda o short en el caso de niños y niñas más grandes. Estarán más a gusto y no notarán tanto en calor.

Camisetas de algodón

En cuanto a la cuestión de cómo vestirlos para salir a la calle, tenemos que decantarnos siempre por camisetas de manga corta o tirantes, aquellas que están hechas de algodón 100% que son las más frescas y en colores sobre todo que sean claros. El blanco por ejemplo, o los tonos pastel serán una buena elección.

Shorts y bermudas

En lo que respecta a la parte de abajo, nada como elegir todo tipo de bermudas y de shorts. No importa el color, pero sobre todo elige aquellas que sean frescas, de algodón y que no aprieten demasiado. Las que tienen goma en la cintura son la mejor elección de todas y sobre todo, asegúrate que tu hijo o hija pueda correr sin que le molesten en las rodillas. Más cortas o más largas, pero nunca en el borde de la rodilla porque son más incómodas para correr.

Vestidos

Para las niñas, nada como elegir vestidos que a poder ser sean de tirantes y que no tengan diseños demasiado apretados. Los de estilo camisero o los que quedan como una camiseta larga son la mejor opción de todas. Apuesta por los de dibujos o estampados bonitos y veraniegos para que se vean guapas, pero también por colores que sean claros.

Faldas

Las faldas son otra prenda esencial de verano para vestir a nuestras hijas. Puedes elegir aquellas que son cortas mejor que las largas y además en tejidos como el algodón o también las «denim» ya que son tendencia. En cuanto a colores las blancas arrasan actualmente pero también aquellas en tono pastel.

Camisas

Las camisas no es que sean una prenda esencial en la moda infantil, pero que duda cabe que estamos en la temporada en la que se dan muchos eventos y reuniones a las que querremos llevar a los niños vestidos bien guapos. Tanto para ellos como para ellas podéis encontrar camisas y blusas de manga corta que resultan más frescas y en cuanto a tejidos, podéis optar de nuevo por el algodón o también, el lino.

Sudaderas o jerséis finos

Aunque os estamos aconsejando aquellas prendas que resultan frescas para poder vestir a los niños este verano, no olvidéis también llevar alguna sudadera o un jersey fino teniendo en cuenta que en ambos casos nos encontraremos con una prenda imprescindible a la hora de entrar y salir de lugares con aire acondicionado, como bares, supermercados, tiendas o incluso cuando estemos de vuelta en casa y queramos encender el aire. Es bien sabido que las dolencias comunes suelen provenir de cambios bruscos de temperatura, que siempre es bueno intentar evitar.

Gorros

Por otro lado nunca olvides, especialmente para bebés y niños pequeños, el gorro para proteger la cabeza y la cara del sol y el calor excesivo. Tienes muchos modelos pero entre los mejores, nada como elegir la gorra que a los niños les suele encantar y también como no, los sombreros del tipo pescador.

Bodys para los bebés

En cuanto a los bebés, podemos recurrir a una prenda que es perfecta para el verano. Nos estamos refiriendo como no, a los bodys de manga corta ya que suelen fabricarse en materiales naturales que sirven para proteger de los golpes de aire y frío y absorber el sudor, manteniendo una temperatura constante entre la piel y el ambiente. Es por ello que los bodys se convierten en un aliado fundamental para prevenir la aparición de dolencias estacionales o resfriados.

Gafas de sol

Además de lo que se sugiere en cuanto a la vestimenta, en verano también es bueno usar gafas de sol para los más pequeños de modo que podamos proteger sus ojos de la intensa luz rica en rayos UV, del resplandor del agua, del viento y de la arena si estamos en el mar.

Manta de algodón

Para los bebés, en cambio, el consejo es llevar siempre consigo una manta ligera de algodón para colocarla en el cochecito a la hora de acostarse o si estamos en lugares con aire acondicionado o en corrientes entre lugares abiertos y cerrados o cuando empiece a soplar la brisa vespertina.

Sandalias

No queremos olvidarnos del calzado que también lo podemos incluir entre esas prendas para que los niños combatan mejor el calor en verano. Podemos elegir muchos modelos pero quizás las sandalias cerradas, para que no se salgan y no se caigan son la mejor opción. El modelo que más gusta a los pequeños y que es más cómodo para ellos son las del tipo «cangrejera» o las que tienen varias tiras y se cierran con velcro.

Bañador

Y también tenemos que hacer mención como no, al traje de baño que es la prenda esencial para llevar a los niños a la playa o a la piscina. Elige aquellos que sean básicos, para que sean cómodos y sobre todo, fíjate bien en la talla para que no les apriete por ningún lado.

Atención a las telas

Por último y aunque ya lo hemos ido indicando con todo lo señalado, queremos señalar que la preferencia en la elección de tejidos para la ropa de los más pequeños debe recaer siempre en tejidos naturales como algodón, lino, seda.

De hecho, uno de los consejos para prevenir el golpe de calor en los niños es vestirlos con ropa ligera y fibras naturales, capaces de favorecer la transpiración de la piel y evitar la acumulación de calor.