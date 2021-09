A partir de la edad de un año, los bebés comienzan a adquirir no solo una mayor estabilidad física que les permite poder comenzar a gatear e incluso a caminar, sino que además comienzan a tomar otro tipo de alimentación e incluso mastican algunos alimentos y dicen sus primeras palabras. Toda una serie de cambios que marcan un proceso evolutivo natural pero que también pueden llevarnos a vivir situaciones en las que el bebé puede estar en riesgo. Conozcamos entonces ahora los límites que hay que poner a los bebés de 1 año.

Los límites que hay que poner a los bebés de 1 año

A pesar de su desarrollo, es evidente que el bebé de un año no entenderá si nos ponemos delante a enumerar una serie de normas sobre lo que puede hacer y lo qué no. Entonces, cuando hablamos de poner límites significa llevar a cabo una serie de acciones para que el bebé vaya entendiendo poco a poco qué puede hacer y qué no.

Rutinas en los horarios del bebé: Si el bebé de un año se acostumbra a que lo bañemos a la misma hora siempre, o a que lo acostemos leyendo primero un cuento, nos será mucho más fácil a la larga que entienda que ha llegado la hora de llevar a cabo esa rutina y se pueda comportar de forma correcta.

Si el bebé de un año se acostumbra a que lo bañemos a la misma hora siempre, o a que lo acostemos leyendo primero un cuento, nos será mucho más fácil a la larga que entienda que ha llegado la hora de llevar a cabo esa rutina y se pueda comportar de forma correcta. No sobreprotejamos al bebé : Este sería más un límite que aplicar a padres y madres. Es decir, debemos dejar que el bebé experimente y viva su desarrollo plenamente. Por ello no pasará nada si se cae cuando intenta ponerse de pie o si tose al beber agua muy rápido. Evidentemente tenemos que estar a su lado vigilando, pero no debemos anticiparnos a lo que vaya a pasar si en realidad no es nada grave.

: Este sería más un límite que aplicar a padres y madres. Es decir, debemos dejar que el bebé experimente y viva su desarrollo plenamente. Por ello no pasará nada si se cae cuando intenta ponerse de pie o si tose al beber agua muy rápido. Evidentemente tenemos que estar a su lado vigilando, pero no debemos anticiparnos a lo que vaya a pasar si en realidad no es nada grave. Saber decir no : Por otro lado, es importante que el bebé aprenda que no siempre va a conseguir todo lo que pida. Esto puede irnos bien para ocasiones en las que por ejemplo el bebé tira sus juguetes todo el rato porque le gusta o quiere saber qué ruido hacen y queremos evitar que lo haga. No tenemos porqué recogerle el juguete todo el rato, pero en caso de hacerlo, tendremos que decirle un «no» rotundo cada vez que veamos que lo va a volver a lanzar. De la misma manera podemos valorar hacer esto cuando el bebé quiera que lo cojamos en brazos (a no ser que esté llorando porque se ha caído o porque le duele algo) o desee que le ayudemos a levantarse para que de sus pasos.

: Por otro lado, es importante que el bebé aprenda que no siempre va a conseguir todo lo que pida. Esto puede irnos bien para ocasiones en las que por ejemplo el bebé tira sus juguetes todo el rato porque le gusta o quiere saber qué ruido hacen y queremos evitar que lo haga. No tenemos porqué recogerle el juguete todo el rato, pero en caso de hacerlo, tendremos que decirle un «no» rotundo cada vez que veamos que lo va a volver a lanzar. De la misma manera podemos valorar hacer esto cuando el bebé quiera que lo cojamos en brazos (a no ser que esté llorando porque se ha caído o porque le duele algo) o desee que le ayudemos a levantarse para que de sus pasos. Fase de imitación: Los bebés lo imitan todo de modo que para conseguir que el bebé nos haga caso o si queremos que por ejemplo se lleve la cuchara solo a la boca, deberemos hacerlo primero nosotros mostrándole cómo hacerlo y cómo no.

Con estos pequeños «límites» o acciones, conseguiremos que poco a poco el bebé coja buenos hábitos aunque que duda cabe que nosotros mismos tendremos que tener paciencia y coordinarnos bien para estar de acuerdo en cómo educamos al pequeño.