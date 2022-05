Si estás buscando entre la nueva moda infantil y en especial aquellas propuestas que son específicas para bebés, nada como fijarse en lo último de una firma como Kiabi que de hecho, nos sorprende con una colección en la que vais a poder elegir aquellas prendas imprescindibles para vestir al bebé durante todo el verano, tanto para bebés niño como niña, sin embargo nos centramos ahora estas últimas para que de este modo no os perdáis nada de la nueva colección de bebé niña de Kiabi.

La nueva colección de bebé niña de Kiabi

Toda la moda para que tu hija vista a la última durante esta temporada, con los mejores estampados y también precios de lo más interesantes entre las nuevas propuestas de Kiabi para esta temporada de verano.

Por ejemplo, tienes las camisetas, así como los packs de bodis y los conjuntos de punto que son quizás las propuestas más frescas para que la niña no pase calor este verano. Todo ello con precios entre los 8 y los 10 euros.

Los monos, vestidos y petos son también novedades que destacan dentro de la colección de Kiabi para bebés niñas con estampados como el de flores, colores suaves o el gris que marca tendencia. El precio de este tipo de prendas varía entre 6 y los 12 euros.

Si te has quedado con ganas de más, arriba puedes ver otra propuestas de vestido de Kiabi para los bebés niña esta temporada, junto a otros dos acertados conjuntos de camiseta y pantalón corto. El precio de estos artículos está entre los 6 y los 8 euros.

Los peleles y ranitas resultan una prenda esencial cada temporada de verano y de invierno. En esta en la que estamos ahora, Kiabi presenta aquellos que son frescos, de tirantes y de punto y con motivos y colores variados. Los precios están entre los 10 y los 12 euros.

Aquí tenéis otros tres modelos que seguro que os van a encantar, como el pelele central dedicado a Harry Potter.

Calzado

No nos olvidamos del calzado. En Kiabi tienes distintas propuestas tanto de calzado de estilo deportivo como pequeñas sandalias con los motivos más llamativos. No importa si el bebé todavía no da sus primeros pasos, siempre le irá bien acostumbrarse al calzado, aunque si hace mucho calor, qué mejor que llevarla en el carrito con los pies descalzos. Propuestas como las que veis en la imagen tienen un precio de entre 12 y 22 euros.

Accesorios

También toma nota de las propuestas de accesorios que Kiabi presenta para los bebés niña, dando prioridad a los gorros para protegerles la cabeza. Los precios están entre los 6 y los 7 euros.

Si tu hija ya tiene un añito y su pelo ha crecido quizás quieras «dominarlo» un poco o hacer que esté más guapa con una bonita diadema. No aprietan y además tienen precios muy económicos entre 2 y 3 euros.