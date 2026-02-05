Muy atento si tu hijo dice esto: 6 frases que repiten los niños con alta inteligencia emocional

Algunos niños tienen una capacidad o alta inteligencia emocional para sobrellevar momentos difíciles, por lo que pueden sorprender a sus padres y cuidadores. No es que no les afecten las cosas, es que parecen tener una manera distinta de afrontarlas: con calma, con empatía y con una madurez emocional poco habitual para su edad. Desde gestionar el enfado sin explotar hasta consolar a un amigo sin que nadie se lo pida, estos niños tienen algo especial, una capacidad emocional que está marcada o identificada a partir de 6 frases muy concretas.

La psicóloga infantil Kelsey Mora, especializada en desarrollo emocional y formada en la Universidad de Minnesota, lleva años observando el comportamiento de los más pequeños en contextos complicados: enfermedades familiares, duelos, cambios bruscos. Y lo que ha descubierto es que muchos niños con alta inteligencia emocional suelen repetir frases muy concretas. Frases que dicen mucho más de lo que parece. No son fórmulas aprendidas ni respuestas vacías: son señales de que, a pesar de su corta edad, están desarrollando herramientas para comprenderse a sí mismos y a los demás. Frases que tus propios hijos se pueden aplicar, ya que te contamos cuáles son, además de darte pautas para lograr que los tuyos puedan desarrollar esa alta inteligencia emocional.

6 frases que repiten los niños con alta inteligencia emocional

Detectar estas 6 frases que repiten los niños con alta inteligencia emocional, puede ser una pista clave para padres, educadores o cualquier adulto que conviva con niños. Porque lo importante no es que un niño no se frustre o no se ponga triste, sino que sepa qué hacer con eso que siente. Y ahí es donde estas seis frases cobran sentido. No es magia ni genética, es algo que se puede trabajar y desarrollar. Pero cuando estas frases salen de forma natural, es señal de que vamos por muy buen camino.

«Está bien sentirse triste»

Puede parecer simple, pero esta frase esconde un gran aprendizaje: aceptar las emociones sin juzgarlas. «Los niños emocionalmente inteligentes entienden que es normal sentir tristeza, enojo o miedo en momentos difíciles», explica Kelsey Mora. También comprenden que incluso en medio de algo complicado, hay espacio para la alegría. Este tipo de pensamiento ayuda a que no repriman lo que sienten, sino que lo reconozcan y aprendan a gestionarlo con más libertad.

«Necesito un momento para mí»

Cuando un niño es capaz de identificar que está saturado y que necesita parar, es porque está en contacto con su cuerpo y sus emociones. Según Mora, estos niños «notan los signos físicos del estrés, como el corazón latiendo más rápido o la tensión muscular». Y lo más importante: no lo ignoran. Saben que tomarse un descanso no es rendirse, es cuidarse. Ya sea respirando hondo, saliendo un rato del aula o simplemente quedándose en silencio, esta frase indica un nivel de autorregulación que muchos adultos desearían tener.

«¿Estás bien?»

La empatía no se enseña en una tarde, pero se nota cuando aparece. Si un niño se preocupa por los demás de forma espontánea, sin que nadie le diga que “eso está bien”, está poniendo en práctica una habilidad emocional clave. «Comprenden que cada persona maneja las emociones de manera diferente y respetan esas diferencias», dice Mora. Esta frase demuestra que su atención no está solo en lo que ellos sienten, sino también en cómo se sienten los demás. Y eso, para un niño, es enorme.

«No me gusta esto»

Saber decir que no, marcar límites y expresar incomodidad con claridad y sin agresividad es otra señal de inteligencia emocional. Algunos ejemplos que menciona Mora: “No quiero hablar de esto”, “No me gusta que uses mis cosas sin pedírmelo”, “No estoy de acuerdo con esto”. Este tipo de frases no son rebeldía, sino asertividad. Y cuando un niño las dice sin miedo, lo que hay detrás es una autoestima sana y una necesidad legítima de ser respetado.

«Me equivoqué»

Cuesta reconocer errores incluso siendo adulto, así que cuando un niño lo hace con naturalidad, merece atención. “Cuando un niño reconoce un error sin sentir vergüenza, demuestra que tiene una mentalidad de crecimiento”, explica Mora. No se castigan por fallar, no se bloquean por hacerlo mal. Entienden que equivocarse forma parte del aprendizaje, y lo asumen con normalidad. Esta actitud les da una ventaja clara para adaptarse a los cambios y mejorar cada día.

«Tengo una idea»

La inteligencia emocional también tiene mucho que ver con la confianza. Un niño que dice esta frase sin miedo a que lo juzguen demuestra que se siente escuchado, que cree en sus propias ideas y que está abierto a compartirlas. “Saben que sus ideas son valiosas, pero también aprenden a escuchar y considerar las opiniones de los demás”, señala Mora. Es un equilibrio perfecto entre iniciativa y colaboración, una combinación muy potente en cualquier entorno social.

La inteligencia emocional de los niños se puede desarrollar

Si al leer estas frases has pensado: “Mi hijo no dice ninguna de esas”, no pasa nada. No es una competición, ni un test. Como explica Kelsey Mora, la inteligencia emocional no es un don con el que se nace, sino una habilidad que se aprende. Y el entorno tiene muchísimo que ver.

Los niños observan. Todo el tiempo. Por eso, si crecen en un ambiente donde los adultos expresan sus emociones de forma saludable, es probable que ellos lo imiten. Validar lo que sienten, enseñarles a calmarse, animarlos a decir lo que piensan sin miedo… todo eso se va quedando dentro, y con el tiempo, empieza a salir. A veces, en forma de frases como estas. A veces, en gestos, actitudes o silencios. Lo importante es estar atentos, acompañar y, sobre todo, no exigir perfección: solo presencia.