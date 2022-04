Cuando se habla de depresión postparto siempre suele hacerse alusión a la mujer, aunque también es algo que sufren algunos hombres aunque manera distinta. Tener un bebé es algo que puede pasar factura psicológica y emocional a la nueva madre. El acto de dar a luz en sí puede ser (en algunos casos), algo traumático y a ello se le pueden sumar miedos o incertidumbres en torno a la crianza del bebé. En el caso de los hombres se elimina el trauma por el acto físico de tener a un hijo, pero eso no quiere decir que el nuevo padre no sufra por lo vivido por su pareja y además que no tenga los mismos miedos e incertidumbres. Os hablamos ahora, de cómo es y cómo se desarrolla la depresión postparto en hombres

Depresión postparto en hombres

La depresión posparto en los padres es un fenómeno ahora reconocido por toda la comunidad científica: según un estudio , 1 de cada 3 padres tiene preocupaciones sobre su salud mental en el primer año después del nacimiento del niño mientras que 1 de cada 10 padres experimenta una verdadera depresión post-parto propia, generalmente de 3 a 6 meses después del nacimiento del bebé.

Causas de la depresión postparto en los hombres

No existe un único factor que desencadene la depresión postparto en los padres sino que son toda una serie de elementos los que juegan un papel importante en la manifestación de este fenómeno:

El cambio provocado por la nueva estructura familiar,

provocado por la nueva estructura familiar, la percepción de una mayor responsabilidad económica hacia la familia

hacia la familia los cambios profundos en el estilo de vida y en la relación de pareja

y en la relación de pareja preocupación por el bienestar de la esposa/pareja

por el bienestar de la falta de sueño

la necesidad de ayudar más en la casa

Otros dos factores de riesgo son los problemas de pareja que ocurrieron antes o durante el embarazo y el hecho de que la madre del bebé también tenga la misma condición.

Además, al igual que ocurre con las mujeres, parece haber una mayor probabilidad de depresión postparto en los padres muy jóvenes o aquellos en situaciones financieras difíciles .

No debemos olvidar, pues, que hay toda otra serie de factores que cambian de persona a persona (carácter, relaciones con la familia, etc.) que pueden ser determinantes.

¿Existen causas hormonales?

Para las madres, sin embargo, se ha demostrado que la depresión también tiene una causa hormonal : ¿esto también se aplica a los padres ?

Hasta hace poco, se desconocía el papel exacto de las hormonas en los hombres en el período posterior al nacimiento de un hijo : sin embargo , se llevó a cabo un estudio que mostró cómo, después del nacimiento de un hijo, el nivel de testosterona en los hombres colapsa .

Los niveles bajos de testosterona pueden provocar letargo y apatía , así como una pérdida de interés por las actividades placenteras , todas ellas características de un cuadro de depresión; Esta es también la razón por la cual los suplementos de testosterona se usan en algunos casos para tratar la depresión en los hombres (incluso cuando no está asociada con el hecho de haber sido padre).

Síntomas de la depresión postparto en los hombres

Los síntomas en hombres son similares a los que encontramos en mujeres; algunos padres los muestran todos mientras que otros sólo algunos, y los niveles de intensidad con los que se perciben también cambian:

sentirse desesperanzado

sentirse ansioso incluso por cosas que antes no causaban ninguna

incluso por cosas que antes no causaban ninguna preocupación

no sentirse adecuado para desempeñar el papel de padre

deseo de aislarse

sentirse letárgico

sentirse culpable o irritable

o irritable llorar mucho

tener pensamientos obsesivos o irracionales que pueden ser aterradores

perder el apetito , no poder comer aunque tenga hambre

no poder comer aunque tenga hambre comer demasiado para consolarte

no poder dormir y descansar incluso cuando el bebé está dormido

y descansar incluso cuando el bebé está dormido tener pesadillas

ser hostil o indiferente hacia el bebé o la madre

tener ataques de pánico

tener dificultad para concentrarse

experimentar dolor físico (dolor de cabeza, dolor de estómago, etc.)

(dolor de cabeza, dolor de estómago, etc.) sentir un miedo obsesivo por la salud del niño, la propia o la de los miembros de la familia

tener pensamientos sobre la muerte

tener pensamientos sobre lastimarse a sí mismo o al bebé

Diagnóstico de depresión postparto en hombres

Al igual que con las madres, debe ser una figura profesional quien haga un diagnóstico de depresión posparto en un hombre que teme tenerla: por ello, si sospechamos que estamos ante un caso de depresión postparto, debemos contactar con el médico que nos recomendará un tratamiento que puede ser psicológico (terapia individual o de pareja) y también, farmacológico con antidepresivos y/o ansiolíticos.