Todo gran cambio de la vida trae consigo un período de adaptación. Y no siempre es fácil. Somos seres de hábitos, y cambiar esto implica que tal vez nos compliquemos la vida. Pensemos en el cambio de trabajo, el cambio de hogar, el matrimonio, el inicio de una nueva escuela, una separación. etc… La maternidad es otro de esos cambios que pueden llegar a asustar o a preocuparnos. Pero ¿Cuántos meses se necesitan para adaptarse a la maternidad?.

El tiempo para adaptarse a la maternidad

La maternidad también trae consigo un período, más o menos simple, en el que la mujer debe adaptarse . Pero, ¿Cuánto dura este período? Y después del tiempo que tiendes a sentirte como una madre por completo, ¿encuentras tu propio equilibrio y comienzas a sentirte bien?

No hay nada de qué avergonzarse, no hay nada malo y no hay nada extraño: por más maravilloso que sea ser madre, es evidente que los primeros días traen consigo novedades, sorpresas y nuevas emociones, los primeros meses también son los más difíciles, para muchas mujeres . Es normal, sobre todo si entendemos la maternidad, como decíamos antes, como uno de esos «grandes cambios», esos que nos hacen decir «¿Qué estoy haciendo? ¿Pero soy capaz? » y eso trae consigo fuertes preocupaciones.

Por ello, ya hace algún tiempo que el New York Times se hizo esta misma pregunta y realizó una encuesta a través de la empresa OnePoll, cuyo resultado fue que la mayoría de las mamás estadounidenses (debido a que el estudio se realizó en los Estados Unidos de América, pero puede aplicarse a todo el mundo) tardan más o menos 14 semanas en sentirse confiadas de nuevo en lo que están haciendo. Las dos primeras semanas, según la encuesta, estaría marcada por la novedad del cambia y también por la inseguridad, que se anula solo viviendo las situaciones, es decir, cogiendo experiencia.

Para confirmar estos datos también hay un estudio científico publicado en la revista » Sexual and Reproductive Healthcare «, que también explica cómo el 25% de las nuevas madres se sienten, durante un período, no aptas para el rol, sintiendo una falta de instinto maternal y un mucho estrés. Este estudio también, y sobre todo, dice que la mayoría de las nuevas madres tardan al menos 6 meses en volver a sentirse tranquilas y serenas .

Afortunadamente, después de seis meses desde el nacimiento del niño, la mayoría de las mujeres sienten que recuperan la confianza en sí mismas, lo que confirma el hecho de que la maternidad, como todo en la vida, es un gran cambio, pero no insuperable.

Datos útiles

Estos datos parecerán inútiles, pero no lo son, especialmente para aquellas madres primerizas que por un tiempo no sienten que están a la altura precisamente porque experimentan estas emociones completamente naturales, en lugar de sentirse culpables. No lo eres en absoluto: toda mujer tiene sus tiempos, hay quienes son mejores en un día, quienes en un mes y quienes en un año, y sentirse inestable por un momento después de haberte convertido en madre es absolutamente natural, normal y también beneficioso, si se toma de la manera correcta.

Pedir ayuda no es un fracaso. Sentir que tienes que dedicar más tiempo no debería avergonzarte. No sentir el instinto maternal de inmediato no convierte a una madre en una no madre o en una menos madre.

Sobre todo, para las madres que sienten que aún no se han adaptado a la nueva vida, estos datos sirven para entender que sus dudas o sus miedos no son algo único, que todo esto es normal, que si una nueva madre se siente agobiada lo correcto es pedir ayuda. Porque como en todo, nadie nace sabio. Y también es saludable no ser perfecto en algo.