Los padres especialmente cuando son primerizos, se suelen preocupar mucho por las molestias y dolencias menores que les suceden a sus bebés recién nacidos. Y es comprensible. Ningún niño viene al mundo con un folleto de instrucciones así que en el caso de que tu bebé tenga de repente hipo no debes alarmarte, tan solo saber por qué se produce y cómo tratarlo para que pare. Algo que te explicamos a continuación.

Cómo detener el hipo en los bebés

A pesar de que el hipo no deja de ser un evento natural y fisiológico, es algo que siempre suele alarmar mucho a los padres que no acaban de entender como es que un bebé de apenas unos meses o incluso un recién nacido puede tener hipo o tal vez piensan que puede ser algo peligroso.

Y es que debemos comprender que el hipo es una gran molestia para los adultos de modo que también lo será para un bebé y causará preocupación en los padres y madres aunque en la mayoría de los casos pueden estar tranquilos.

A menudo sucede que el hipo ocurre por la noche de modo que el bebé puede estar durmiendo y seguir así como si nada. De la misma forma, puede que el hipo suceda por el día pero que tu bebé no se de cuenta o no se sienta tan molesto como podríamos llegar a pensar. No debemos entonces que preocuparnos para nada ya que el hipo en menores de un año, si no se acompaña de diversos trastornos y vómitos, es un evento fisiológico que se resuelve espontáneamente.

¿Qué es el hipo y qué hacer si le pasa a los bebés?

Es un estímulo resultante de la contracción del diafragma, que se encuentra en el abdomen. Aún no se sabe por qué ocurre, pero no es peligroso. En la mayoría de los casos no tenemos que hacer nada, sobre todo si vemos que el bebé está tranquilo. De lo contrario, esto es lo que recomiendan los pediatras :