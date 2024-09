Todos los padres y madres desean que sus hijos tengan las mejores cualidades y que sepan cómo lidiar con sus emociones y sentimientos. En este contexto el hecho de criar a tu hijo para que sea amable puede resultar un reto, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, en el que muchas veces se le da prioridad al éxito personal y la competencia. Pero está claro que los padres suelen tener grandes expectativas para sus hijos: desean que sean exitosos, inteligentes y felices. Sin embargo, entre todas estas aspiraciones, un valor esencial a menudo se queda en el camino: la amabilidad. Investigadores de la Universidad de Harvard, preocupados por las prioridades que los jóvenes perciben en sus padres, decidieron explorar esta problemática a través del proyecto «Making Caring Common». Un proyecto a través del cual aprender de qué modo podemos hacer que nuestro hijo sea amable según Harvard.

El estudio llevado a cabo por Harvard, buscó entender cuáles son los valores que los padres realmente transmiten a sus hijos y cómo influye esto en el desarrollo de su carácter y comportamiento hacia los demás. Para ello, se entrevistaron a 10,000 estudiantes de secundaria y preparatoria en Estados Unidos entre 2013 y 2014, y los resultados revelaron una desconexión alarmante entre lo que los padres creen estar enseñando y lo que los hijos realmente perciben. A pesar de que el 96% de los padres afirmó que inculcar valores morales es esencial, la mayoría de los jóvenes no sentía que el cuidado hacia los demás fuera una prioridad en sus hogares. Solo el 19% de los niños consideraba que la amabilidad era lo más importante para sus padres, mientras que el 54% indicó que el éxito era la principal preocupación, y el 27 % señaló la felicidad personal como lo más relevante. Este desajuste resalta la necesidad urgente de revaluar las estrategias de crianza y poner un mayor énfasis en la empatía y la ética.

Cómo criar a tu hijo para que sea amable según Harvard

Frente a los resultados que ha revelado el estudio, los investigadores de Harvard propusieron cuatro estrategias clave para ayudar a los padres a criar hijos que no solo sean exitosos, sino también amables y solidarios. Estas recomendaciones se basan en la idea de que la amabilidad y el cuidado no son simplemente rasgos innatos, sino habilidades que deben cultivarse activamente a través de la práctica, el ejemplo y una orientación adecuada.

La práctica hace al maestro

Harvard sugiere que la clave para desarrollar un carácter amable radica en la práctica constante. Los niños necesitan múltiples oportunidades diarias para ejercer la empatía y la solidaridad, ya sea a través de acciones pequeñas como ayudar a un amigo con la tarea, colaborar en casa, o participar en proyectos escolares que aborden problemáticas sociales. Los actos de generosidad y colaboración no solo fomentan un sentido de comunidad, sino que también refuerzan en los niños la importancia de cuidar a los demás. La repetición de estas conductas, guiada por la orientación de los adultos, ayuda a que estas acciones se vuelvan naturales y automáticas.

Manejar los sentimientos destructivos

Otro aspecto fundamental es enseñar a los niños a gestionar emociones negativas como la ira o la envidia, que pueden impedirles actuar de manera compasiva. Los sentimientos destructivos a menudo nublan el juicio de los niños y los alejan de la posibilidad de cuidar a los demás. Los padres deben proporcionar herramientas y estrategias que ayuden a los niños a reconocer y manejar estas emociones de manera constructiva, promoviendo un ambiente donde el autocontrol y la empatía puedan florecer. Aprender a controlar estas emociones les permite a los niños actuar de manera más equilibrada y considerada, incluso en momentos de estrés o conflicto.

Aprender a “acercarse y alejarse”

Para criar hijos verdaderamente empáticos, es crucial que aprendan a ampliar su perspectiva y a preocuparse no sólo por su círculo cercano, sino también por aquellos que suelen pasar desapercibidos. Según los investigadores de Harvard, los niños deben aprender a «acercarse» para entender las necesidades de quienes los rodean y «alejarse» para ver el panorama más amplio, adoptando múltiples puntos de vista. Esta habilidad de ver más allá de lo inmediato fomenta un sentido de justicia y preocupación por la sociedad en general, ayudando a los niños a ser ciudadanos conscientes y responsables.

Ser un modelo moral sólido

Los padres juegan un papel insustituible como modelos de conducta para sus hijos. Según Harvard, no se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos y reconocer los errores cuando ocurren. Practicar lo que se predica y demostrar valores éticos en el día a día refuerza en los hijos la importancia de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Los padres deben esforzarse continuamente por cultivar su capacidad de cuidado, ampliar sus círculos de preocupación y profundizar en la comprensión de la equidad y la justicia, sirviendo como un ejemplo tangible de lo que significa ser una persona amable y ética.

En conclusión, criar a un hijo amable implica más que enseñarle buenas maneras; requiere un compromiso activo por parte de los padres para modelar y reforzar comportamientos que promuevan la empatía y la solidaridad. Las estrategias que propone Harvard nos aportan un marco práctico para fomentar estos valores, recordando a los padres que, en última instancia, la crianza ética es una inversión en un futuro más compasivo y justo para todos.