Uno de los mayores gastos a los que se enfrenta cualquier familia cuando tienen un bebé son evidentemente los pañales. Por ello suele aconsejarse comprar ofertas o cajas grandes que a la larga son más económicas, aunque siempre existe el riesgo de que el pañal se le quede pequeño a nuestro bebé o mucho peor…que haya caducado, pero ¿realmente caducan los pañales? Veamos en todo lo que debemos fijarnos sobre la caducidad de los pañales y el uso de pañales viejos.

¿Caducan los pañales? Esto es en lo que debes fijarte antes de usar pañales viejos

Puede que muchos padres y madres crean que los pañales no caducan y de ahí que los compren por cajas sin pensar que tal vez el bebé crezca y ya no les sirva, o en el caso de que esto suceda, no dudan en regalárselos a alguien que los necesite sin pensar que la fecha de caducidad también existe para este producto.

El problema está en que normalmente cuando compramos pañales, no suelen reflejar su fecha de caducidad, de modo que a veces se compran en grandes cantidades con el fin de ahorrar a la larga, pero si hacemos caso a los expertos y fabricantes de pañales, estos coinciden en que un pañal suele conservar toda su calidad durante al menos dos años desde que se compra el paquete.

También dependerá de la marca dado que aunque esos dos años indicados sea la caducidad estándar que aseguran muchos expertos, hay pañales de marcas muy conocidas como Dodot de los que se dice que pueden llegar a durar hasta tres años en perfectas condiciones.

De todos modos, y no vamos a iniciar una discusión sobre la caducidad de los pañales, es evidente que bastará con fijarse en el modo en el que se puede deteriorar este tipo de producto y así saber si el pañal que lleva meses e incluso más de un año sin ser utilizado es óptimo o no para garantizar que nuestro bebé va a estar seco en caso de pipí o que soportará y se mantendrá intacto aunque se haga caca.

¿En qué fijarse para saber si el pañal está o no caducado?

Primero de todo tengamos en cuenta el tiempo que hace que el pañal está en la caja o en el cajón de los pañales .Ya solo con eso deberíamos «sospechar» que nos vaya a servir si como decimos lleva meses o alguien nos lo ha regalado y no sabemos cuándo lo compró.

Además, será bueno fijarse en estos puntos que a continuación os vamos a enumerar:

Decoloración: Cada vez que abrimos una caja de pañales y cogemos un pañal para ponérselo a nuestro bebé, podemos comprobar como son de color blanco a pesar de que actualmente muchos llevan dibujitos o estampados. Si has comprado la caja hace meses puede que al abrirla, veas como los pañales han perdido ese blanco intenso y son de un color más amarillento, debido a la exposición a la luz y al aire (algo que ocurre de hecho con cualquier producto de papel). Esto no quiere decir sin embargo que no te vayan a servir, pero es algo a tener en cuenta si por ejemplo has decidido regalar esa caja de pañales que llevas meses teniendo guardada y que finalmente no vas a necesitar. Eficacia: Este punto sí que es más relevante ya que un pañal que lleva tiempo guardado puede acabar perdiendo eficacia, es decir, absorción. El simple paso del tiempo puede hacer que el sistema de absorción del pañal ya no sea igual de resistente de modo que ya no sea tan efectivo a la hora de retener la humedad en el pañal, algo que es esencial para evitar fugas o que el culito del bebé sufra una irritación. Si no te fías mucho, puedes coger uno de los pañales guardados y mojarlo con agua como si tuviera pipí del bebé para comprobar si absorbe o no todo el líquido. Menos elasticidad y cintas menos adhesivas: Los elásticos alrededor de las piernas pueden perder fuerza también con el tiempo, lo que se puede traducir en que el pañal sufra fugas cuando el bebé realiza sus pipís y deposiciones. Además, es posible que las cintas adhesivas que fijan el cierre del pañal hayan perdido también adhesión de modo que se corre el riesgo de que el pañal se acabe soltando o abriendo con facilidad. Cambios de fragancia: El tiempo también puede afectar el olor de un pañal. Algunos pañales tienen fragancias añadidas. Dejar los pañales durante demasiado tiempo antes de usarlos puede disminuir el olor o cambiarlo. Después de todo, las fragancias son a menudo un término que se usa para cubrir una gran cantidad de productos químicos agregados en los pañales , que son completamente innecesarios.

¿Y que pasa con la caducidad de los pañales ecológicos?

Con los puntos señalados, vamos a poder saber si nuestros pañales almacenados han caducado o no, pero debes además tener en cuenta otro aspecto: el hecho de que tal vez el pañal esté elaborado con materiales de origen vegetal, es decir, que sea ecológico.

Para estos la norma a seguir es la misma que la señalada. En principio no señalan fecha de caducidad en sus paquetes aunque es evidente que con el tiempo pueden perder eficacia.

Podemos decir en definitiva que aunque la mayoría de los pañales no tienen una fecha de caducidad específica, ciertamente la mejor idea es usarlo en una ventana de tiempo de año y medio o dos años, para asegurarse de que siempre mantengan a raya la orina y la caca de manera efectiva. Como ya hemos señalado, el tiempo puede afectar la absorción y elasticidad de un pañal, sin mencionar la posibilidad de que se torne de un tono amarillo desagradable.

¿Los pañales se estropean si se abren?

Volviendo a los pañales desechables, estos no se vuelven «malos» ni se estropean si se abren y no lo usamos. Sin embargo, es posible que un pañal abierto no se absorba tan eficazmente como uno que se mantiene sellado en su embalaje original. Además, su color puede desvanecerse o incluso volverse marrón si se expone al polvo.

Esto se debe a que cuando se mantienen abiertos, los pañales absorben aire y partículas del aire al que están expuestos. Como los pañales utilizan polímeros hidrófilos, tienen afinidad por la humedad del aire. Esto hace que cambien de forma y se arruguen un poco, principalmente en el medio, donde está la parte absorbente.

¿Es seguro usar pañales viejos?

En lo que respecta a la seguridad de un pañal abierto, los pañales que se mantienen al aire libre son en su mayoría seguros de usar. Pueden resultar un poco incómodos de usar si han absorbido la humedad del aire. Esto se puede identificar fácilmente mirando el pañal. En caso de que sienta que la forma original de un pañal abierto se ve comprometida o se ve un poco arrugado en algunos lugares, no se lo pongas a tu bebé durante muchas horas. Cámbialo antes de lo habitual.

¿Cuánto tiempo pueden conservarse los pañales sin abrir?

Los pañales sin abrir se pueden guardar fácilmente durante 3-5 años, ya que los pañales generalmente se envasan al vacío y son seguros contra la humedad y el aire del exterior en su empaque original. Los pañales suelen tener una caducidad entre 2-3 años. El tiempo que permanezcan utilizables sus pañales depende de las condiciones de almacenamiento. Permanecerán utilizables en almacenamiento durante mucho tiempo incluso después de su fecha de caducidad cuando no se mantengan en condiciones climáticas extremas y lejos del sol.

¿Cómo guardar los pañales para que duren más tiempo?

A partir de lo explicado, será bueno tener siempre en mente que pasados dos años desde su compra, es posible que el pañal ya no nos sirva de nada, pero si queremos que duren este tiempo realmente tendremos que saber cómo conservarlos o almacenarlos de forma segura.

En este sentido, debemos asegurarnos que los pañales se encuentran siempre en un lugar protegido del calor y la humedad extremos. A una temperatura de al menos 21-22 grados y no sobrepasarla dado que demasiado calor puede derretir la cinta adhesiva de los pañales desechables, causando menos pegajosidad.

Por otro lado, es importante también guardarlos dentro de su paquete original. Es posible que en un afán de hacer que estén más a mano los apiles encima del cambiador o en un cajón, pero entonces corres el riesgo de que cojan aire y humedad. Es mejor dejarlos en el paquete en el que suelen venir e ir cogiéndolos de este.

Por último, si tus pañales ya están abiertos, haz todo lo posible para volver a crear un sello hermético en el caso de que tengas que guardar algún paquete porque por ejemplo el bebé ya ha cambiado de talla de pañal. Una máquina de almacenamiento al vacío puede ser una excelente opción para hacer un sello hermético al agua y al aire, y un paquete sellado al vacío también puede ayudarte a almacenar más pañales en un espacio más pequeño.

Si no tiene acceso a un sellador al vacío, envuelve tus pañales de manera segura en una capa de plástico delgado, exprime tanto aire como sea posible y séllalos firmemente con cinta adhesiva resistente.