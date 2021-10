Los bebés son adorables y casi todo el mundo se siente atraído por ellos. Pies diminutos, linda sonrisa, mejillas regordetas, es difícil no sostenerlos en tus brazos o darle un besito en la mejilla. Besar es solo una forma de mostrar afecto y no parece perjudicial. Pero si sois padres de un recién nacido, es mejor que no dejéis que nadie le de un beso. Esta es la razón por la que no debes dejar que le den besos a tu bebé.

La razón por la que no debes dejar que le deben besos a tu bebé

Decirle a todo el mundo que no bese al bebé puede parecer una locura pero lo cierto es que hay una muy buena razón para hacerlo. No solo los extraños, incluso tú o tu pareja no debéis hacerlo por la seguridad de su pequeño.

No olvidemos nunca que los recién nacidos tienen un sistema inmunológico débil, por lo que es fundamental cuidarlos más durante las primeras semanas. La exposición a cualquier tipo de virus y bacteria puede poner en riesgo su vida. Siempre se dice que hay que lavarse bien las manos antes de tocar a los niños, ya que nuestras manos albergan miles de patógenos. Del mismo modo, también nuestro rostro está cubierto de miles de organismos microscópicos y cuando los besamos, estos patógenos se transfieren a la piel del pequeño.

El virus que puede poner en riesgo la vida de tu bebé

Los bebés son particularmente vulnerables al HSV-1, más conocido como el virus del herpes simple. El virus causa llagas alrededor de la boca y los labios en los adultos. A veces ni siquiera muestran síntomas particulares en adultos, pero pueden volverse fatales para los bebés. Algunas personas pueden tener herpes labial alrededor de los labios, o simplemente comenzar a manifestarlos, y los besos pueden transmitir el virus a otras personas. Se estima que a la edad de 40 años, más del 90 por ciento de las personas han estado expuestas a este virus en particular y pueden contagiarse a los recién nacidos. Incluso si alguien infectado con el virus toca las manos del bebé y luego el bebé se toca los ojos, la nariz o la boca, el virus puede llegar a las membranas mucosas y provocar una infección. Debido a un sistema inmunológico débil, el virus se multiplica rápidamente, provocando inflamación en el cerebro y la médula espinal.

Que deberías hacer

Los primeros meses son muy delicados para los bebés y los padres deben tener mucho cuidado con ellos. Cualquiera que esté enfermo debe mantenerse alejado de ellos. Incluso si alguien quiere tocarlos o sostenerlos en sus brazos, primero deben lavarse las manos adecuadamente. Lavarse las manos con desinfectantes también es una forma eficaz. También en los primeros meses, evita llevar a tus hijos a lugares concurridos y no permitas demasiados invitados en tu casa.