El libro ilustrado es la primera galería de arte que un niño visita en su vida. Y el dibujo es la primera prueba que realiza con su creatividad. En un mundo cada vez más tecnológico donde los niños están continuamente sometidos a estímulos pasivos, es importante redescubrir el dibujo. Porque representa no solo un proceso de aprendizaje sobre el mundo, sino también una herramienta para descubrir la propia experiencia interna. Descubramos más sobre los beneficios del dibujo para los niños y cómo enseñarles el placer por esta actividad.

Beneficios del dibujo para los niños

Muchos psicólogos del desarrollo intentan analizar los dibujos de los niños para captar sus símbolos y mensajes, en la creencia de que es una de las formas de expresión más auténticas y menos filtradas. Frente al lenguaje, que está sujeto a la censura, el dibujo permite que los niños se expresen libremente. Por no hablar de que les ayuda a tomar conciencia de su propia capacidad creativa, estimulándoles a «crear» el mundo en lugar de sufrirlo pasivamente (como ocurre en los videojuegos).

Podemos decir de hecho, que dibujar tiene innumerables beneficios para los niños tanto a nivel comunicativo como emocional. Gracias al dibujo, los más pequeños son capaces de expresar sus emociones , incluso cuando aún no son capaces de comprenderlas y verbalizarlas.

Al mismo tiempo, el dibujo favorece un estado de relajación , lo que resulta útil para los niños que se sienten estresados ​​o que atraviesan periodos de tensión. Y nuevamente, promueve y entrena la concentración .

Por otro lado, ayuda a los niños a ser conscientes de su propia capacidad creativa , estimulándoles a convertirse en creadores de su propio mundo.

No solo eso, dibujar también refina las habilidades cognitivas porque los niños a menudo siguen el ejemplo de la realidad circundante y aprenden a observarla. Y promueve la coordinación del cerebro, los ojos y las manos al estimular las habilidades motoras.

Por no hablar de que la escritura también se desarrolla dibujando, actividad fundamental para acostumbrar a los niños a llevar en la mano lápiz y bolígrafo, coordinando sus movimientos. Además, cuanto más cultives la creatividad, más creativo te volverás. Cualidad útil, esta última, en todas las esferas existenciales, no sólo en el arte.

Cómo enseñar a dibujar a los niños

Una cosa es enseñar las técnicas del dibujo y otra fomentar el amor de los niños por esta actividad que puede ser mucho más que un simple pasatiempo. Seguramente permitirles dibujar libremente sobre diversos soportes, sin imponerles reglas rígidas, les ayuda a expresarse con mayor autenticidad, favoreciendo su creatividad. Y sería bueno, de hecho, no tratar de corregir ningún «error», como un techo de un color extraño, porque corre el riesgo de censurar su imaginación.

En cuanto a los primeros acercamientos al dibujo, a partir del primer-segundo año de vida, lo ideal es proporcionar a los niños láminas y colores, simplemente observando los diversos garabatos. Con el paso de los años, los dibujos se vuelven cada vez más detallados, primero bastante geométricos, luego más complejos.

En estos primeros días no se trata de enseñar técnicas reales, basta con ofrecer a los niños algunas actividades. Por ejemplo, para que sean conscientes de las limitaciones de las figuras, podrías mostrarles objetos reales señalando los distintos bordes con el dedo . Luego pídele que los represente en la hoja. La observación del mundo circundante es fundamental en el arte y debe ser estimulada. Acostúmbralos a mirar detenidamente todo lo que les rodea, captando detalles, colores, formas, etc. Luego pídeles que dibujen las cosas que ven.

Colores de los dibujos

Otro aspecto importante es el colorido de los dibujos. No te limites a los mismos colores, propón técnicas alternativas , también para estimular su curiosidad. Por ejemplo, puedes comenzar con rotuladores y luego pasar a témperas, crayones o colores de cera. También invítalos a experimentar con diferentes direcciones de color . No es necesario pintar de izquierda a derecha, ni de arriba abajo, sino probar varios patrones, también basados ​​en las figuras. O bien, colorear de forma alternativa utilizando la técnica del puntillismo, que suele ser muy popular entre los niños.

Por último, no olvides la importancia de los materiales , cuanto antes aprendan a distinguir entre los distintos tipos de papel (áspero, liso), los distintos formatos, los distintos soportes (papel, cartón, madera), los distintos colores, mejor. Sirve para ganar confianza. Pero no propongas colores que no sean adecuados para su edad, corres el riesgo de probarlos innecesariamente. ¿Con qué empezar entonces? Por ejemplo con lápices que son más fáciles de agarrar. Por no hablar de que una ligera presión sobre la hoja es suficiente para obtener un buen resultado, a diferencia de los lápices más finos que requieren más esfuerzo.

Otros colores adecuados para los más pequeños son los lápices de cera , tanto por el agarre que favorecen con la forma redondeada, como porque no manchan demasiado. Poco a poco se puede pasar a las pinturas de dedos que se ensucian mucho pero por otro lado a los niños les gustan mucho. Por otro lado, qué mejor manera de dar rienda suelta a la creatividad que pintando con las manos. Incluso las pinturas normales , siempre que sean aptas para niños, son un buen material para la experimentación. Y poco a poco se pueden introducir acuarelas, porcelana, colores acrílicos, explicando de forma sencilla los distintos métodos de uso.