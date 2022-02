Beber incluso pequeñas cantidades de alcohol durante el embarazo puede cambiar la forma en que se forma la cara de un bebé, según se descubrió en una investigación que evidenció el riesgo que supone beber durante el embarazo y de qué modo puede llegar a afectar al bebé.

Beber en el embarazo y la cara del bebé

Coeficiente intelectual reducido , problemas de conducta , pero sobre todo una fisonomía particular del rostro , como ojos pequeños o nariz respingona. Estas son las consecuencias del síndrome alcohólico fetal , que puede desarrollarse durante el embarazo si la gestante bebe, aunque sea con moderación.

Si bien varios estudios han confirmado que beber alcohol durante el embarazo afecta el desarrollo y la salud del feto (sin embargo, a pesar de la conciencia, en Italia alrededor del 50% de las mujeres embarazadas beben al menos dos vasos al día ), se sabe menos sobre el consumo de alcohol moderado .

Por ello, se llevó a cabo un estudio por parte del Instituto de Investigación Infantil de Victoria en Australia que demostró que pequeñas dosis de alcohol (no más de un vaso al día) pueden moldear ciertos detalles del rostro del bebé , modificando, aunque sea de forma imperceptible a simple vista, la fisonomía del rostro. Para el estudio, publicado en JAMA Pediatrics, participaron 1.570 mujeres embarazadas y sus hijos .

Cómo se llevó a cabo el estudio

Los científicos realizaron la investigación construyendo modelos 3D de las caras de los bebés cuando tenían un año de edad, juntando numerosas fotos tomadas con diferentes cámaras desde múltiples ángulos . Al observar los resultados, en los niños surgieron cambios en el rostro imperceptibles a simple vista, pero siempre en la línea de lo que son los rasgos típicos del síndrome fetal-alcohólico (por ejemplo , nariz ligeramente respingona u ojos más pequeños ). El método desarrollado en este estudio podría utilizarse para diagnosticar el síndrome alcohólico fetal estudiando la fisonomía del rostro, sobre todo en los casos no llamativos, que son también los mayores.

Prohibido fumar y alcohol

Sin embargo, según los expertos , los resultados no deberían preocupar demasiado , pero se mantiene la recomendación para las mujeres embarazadas de evitar el alcohol por completo durante los nueve meses de embarazo , en la misma medida que se debe evitar fumar . Teniendo en cuenta estos dos pilares, el embarazo no debe vivirse como un período de privación , dado que en realidad existen otras muchas cosas que se pueden hacer y que de hecho benefician al bebé y a la mujer. De hecho, fumar y beber no está nunca en el consejo de los médicos y expertos así que no hay duda alguna sobre lo nocivo que puede resultar durante una gestación.