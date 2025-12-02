Adelaida Abruñedo, experta en crianza: «Para no perder la conexión con los hijos adolescentes, acepta su feedback»

Los adolescentes tienen muchos más problemas de lo que pensamos, por lo que es fundamental que los padres sepan cómo tratarlos. En ese sentido la comunicación es esencial, para establecer límites y aceptar las opiniones de los hijos.

En un momento donde la salud mental y la educación emocional es prioritaria, Adelaida Abruñedo, experta en crianza consciente y fundadora del proyecto 2PositiveKids, ha recordado que la relevancia de prestar atención al feedback que nos dan los niños.

Aunque en un primer momento pueda frustrarte, escucharlos es vital para conservar la conexión familiar y que confíen en ti.

La importancia de que los padres escuchen a los hijos adolescentes

Abruñedo ha señalado que aceptar el feedback de los hijos no significa perder autoridad, sino fortalecer el vínculo emocional y demostrar respeto mutuo. ¿Por qué nunca nos tomamos ese momento con los adolescentes?

«Piensa en una relación de trabajo o de compañeros: cuando te dicen algo, al menos los escuchas; otra cosa es que los aceptes», ha explicado la experta, para subrayar la necesidad de aplicar esa misma actitud dentro de la familia.

De hecho, Abruñedo defiende que muchos conflictos con los adolescentes surgen porque los adultos no quieren escucharles. Al contrario de lo que se cree, escuchar no debilita a la figura paterna, sino que genera confianza y fomenta la comunicación.

Según la especialista, cuando los adolescentes sienten que su voz es tenida en cuenta, están más dispuestos a dialogar y cumplir con los acuerdos familiares.

La importancia del respeto mutuo cuando convivimos con adolescentes

En resumidas cuentas, la comunicación y el feedback se sustentan en un principio básico para Abruñedo: el respeto bidireccional. Por ejemplo, un padre tiene derecho a exigir a los hijos que avisen si van a llegar tarde, pero ellos también deben poder expresarse si no están de acuerdo con algo.

Ella pone un ejemplo: «Un padre o madre puede decirle a sus hijos que llamen antes por la noche o expresar su malestar porque el móvil está encima de la mesa, y al mismo tiempo nuestros hijos nos pueden decir que bajemos la voz si en algún momento la estamos elevando, que no le demos un consejo si no se lo hemos pedido o que dejemos de criticar sus gustos musicales».

Justamente es este intercambio lo que ayuda a construir una relación equilibrada y estable si se hace desde el respeto. Los adolescentes necesitan aprender a expresar sus límites.

El proyecto para crecer como padres mientras criamos a los hijos

A través de su proyecto 2PositiveKids, Adelaida Abruñedo ofrece acompañamiento emocional a madres y padres que buscan herramientas para una crianza consciente y respetuosa.

Su trayectoria está marcada por la empatía y la experiencia personal: sabe de primera mano lo que supone sentirse perdida en la maternidad. Tal como explica en su página, creó este espacio para «iluminar el camino, crecer mientras criamos a nuestros hijos, desarrollar todo nuestro potencial y sobre todo, disfrutar de la maternidad».

En lo referido a su enfoque, la especialista se basa en lo que denomina «paradoja de la maternidad». Es decir, el deseo de educar con respeto y serenidad frente a la falta de herramientas y los condicionamientos heredados.