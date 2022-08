La lactancia materna es un tema delicado, en el que se enfrentan (ya menudo chocan) posiciones diferentes ya veces distantes. Un debate que se hace evidente cuando se trata de elegir entre lactancia materna o el biberón, o, de nuevo, sin olvidar del momento en el que es indicado ir dejándola para iniciar la fase de destete. Entonces ¿Cuánto dura la lactancia materna?.

Cuánto dura la lactancia materna

La Organización Mundial de la Salud aconseja que la lactancia se produzca durante al menos seis meses pero ¿qué ocurre cuando no tenemos la posibilidad de dar el pecho a nuestro hijo tanto tiempo? ¿y los bebés que se alimentan con biberón?.

De hecho, muchas mujeres dudan si darles el pecho o no a sus bebés. En este sentido, hay que tener en cuenta que también la OMS defiende la lactancia materna porque tiene como resultado numerosos beneficios pero en el caso de que no queramos o no podamos amamantar a nuestro hijo, que duda cabe que no nos quedará más remedio que alimentarle con leche de fórmula.

Pero en el caso de que sí que puedas, y que además desees alimentar a tu hijo con leche materna, puedes perfectamente hacerlo durante esos seis meses, antes de iniciar la fase de destete y tener además en cuenta estos otros factores que por otro lado, acabarán por convencerte de dar el pecho a tu hijo:

Como ya señalamos, durante los primeros seis meses del recién nacido, se recomienda únicamente la leche materna . A partir de esa edad, ya se pueden introducir alimentos sólidos.

. A partir de esa edad, ya se pueden introducir alimentos sólidos. La leche materna es mejor que la leche artificial porque contiene anticuerpos naturales.

porque contiene anticuerpos naturales. La lactancia materna proporciona a los recién nacidos el alimento perfecto. Contiene anticuerpos que mantienen a raya las enfermedades más comunes de los bebés, tales como la diarrea.

más comunes de los bebés, tales como la diarrea. La madre también obtiene beneficios de la citada lactancia. Y es que le ayuda a reducir el riesgo de cáncer de ovario y de mama así como también los índices de obesidad.

Los niños, de igual modo, sacan beneficio de ser amamantados : les proporciona buena salud, reducen el riesgo de padecer obesidad y son menos propensos a ser diabéticos.

: les proporciona buena salud, reducen el riesgo de padecer obesidad y son menos propensos a ser diabéticos. Si la madre está infectada por el VIH, la OMS es partidaria de que tome los antirretrovirales junto con la leche materna , pues aumentan las posibilidades de supervivencia del niño.

, pues aumentan las posibilidades de supervivencia del niño. Amamantar al niño es un acto que muchas veces requiere ayuda. Es posible que la madre no tenga suficiente leche o que el dolor en los pezones sea insoportable, por lo que hoy los centros de salud cuentan con iniciativas de apoyo a las madres.

o que el dolor en los pezones sea insoportable, por lo que hoy los centros de salud cuentan con iniciativas de apoyo a las madres. La leche materna tiene sucedáneos , por lo que estos han de cumplir con un código internacional. Las etiquetas han de dejar claro que aquella es más beneficiosa.

, por lo que estos han de cumplir con un código internacional. Las etiquetas han de dejar claro que aquella es más beneficiosa. En el trabajo se debería adaptar las condiciones necesarias para que la madre pueda seguir con esta práctica de la lactancia. Lo ideal sería tener instalaciones adecuadas para que se puedan extraer la leche o dar el pecho. Afortunadamente en algunas empresas ya se están tomando medidas al respecto.

Cómo dejar de amamantar

A partir de los seis meses de lactancia, es posible comenzar a introducir diferentes alimentos, o papillas , en la dieta del bebé, manteniendo las tomas al mismo tiempo. Esto es aconsejable, siempre según indicaciones de la OMS, “hasta los dos años de vida del niño, y en todo caso mientras madre e hijo así lo deseen” .

En conclusión podemos decir que, no existe una «fecha de caducidad» para la lactancia materna: algunas madres eligen la lactancia prolongada incluso hasta el segundo o tercer año de vida del bebé. Para otros, sin embargo, la lactancia materna se convierte en un compromiso difícil de mantener y, por lo tanto, dejan de amamantar una vez que se completa el destete.

También hay niños que, una vez que han comenzado a familiarizarse con los nuevos sabores , cada vez piden menos leche materna, hasta dejarla por completo. En este caso un buen indicativo puede ser que el bebé rechace cada vez más el pecho en «pro» de los alimentos que le das a través del destete. Si es así, puedes dejar de amamantarlo pero tendrás que darle la llamada leche de sustitución que será la leche que tome hasta que llegue al año de vida y pueda comenzar a beber leche de vaca.

Como puedes ver, por lo tanto, no existen reglas precisas sobre la duración de la lactancia: un consejo es dejar de amamantar gradualmente , para no causar estrés injustificado en el bebé y culpa en la madre y de este modo, que ambos os beneficies al máximo de este periodo.