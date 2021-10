Si bien es cierto que es correcto que los niños tengan reglas sobre qué cosas pueden tocar y cuáles no en las distintas habitaciones de la casa, por otro lado es importante que su dormitorio sea un espacio a su disposición, en el que puedan jugar libremente. Un lugar ordenado en el que tenerlo siempre todo recogido. Sin embargo, esta no es una labor exclusiva de los padres. También los niños deben saber cómo ordenar su cuarto de modo que os damos ahora las claves para que los niños recojan los juguetes.

Las claves para que los niños recojan los juguetes

Es muy necesario enseñar a los niños a ordenar una vez que hayan terminado de jugar. Si la habitación del niño está bien organizada y ordenada, tranquiliza al pequeño, ayuda, por así decirlo, a su orden mental. En una habitación bien organizada y ordenada, el niño sabrá moverse, sabrá dónde encontrar sus propios juguetes y cosas.

Pero, ¿cómo podemos enseñar a un niño a ordenar su dormitorio? Es importante que la sala esté organizada por temas. De este modo, podemos utilizar recipientes o cestas de colores por temática, así tendremos la cesta de los juguetes de construcción, la de los peluches, la de los bloques, la de los puzzles, etc… En cada canasta pondrás una imagen que describa los contenidos para facilitar el trabajo del niño, para ayudarlo a comprender más fácilmente la lógica organizacional. Obviamente, las cestas o contenedores deben estar al alcance del niño y tener dimensiones y peso agradables (especialmente si el niño tiene que moverlos).

Por otro lado, es importante que los padres le enseñen al niño a ordenar de forma independiente. Puedes ayudar al pequeño acompañándolo a recoger los distintos juegos llevándote la canasta o contenedor e invitándolo a recoger y guardar los juegos en su interior. Otro método, especialmente útil con los niños más pequeños, puede ser configurar la actividad de ordenar como un juego adicional: ¿adónde van los libros? ¡Muy bien por encima del estante! ¿Y dónde metemos los peluches? ¡Muy bien en la canasta roja! etc…

Es importante no tratar de convencer al niño de que arregle prometiéndole recompensas o amenazando con castigarlo, el niño simplemente debe aprender que hay algunas reglas y que deben ser respetadas sin motivos ocultos.

Jugar libremente es importante para un correcto desarrollo del niño, déjalo sacar todos los juguetes que quiera, el juego estimula la imaginación y la creatividad, por eso es importante no evitar que el niño al jugar saque muchos juegos al mismo tiempo. Pero tendrás que enseñarle que al final del día es su trabajo volver a poner su dormitorio en orden. No esperes sin embargo, que el niño ordene los juguetes todo el tiempo, solo sería un estrés tanto para el niño como para ti. No pasará nada si una tarde, y si están cansados, no lo han recogido todo perfecto. Es mejor que descansen y que al día siguiente lo recojan bien.

Además, no tenemos que esperar a que el ordene como nosotros lo haríamos, cada uno de nosotros tiene su propio sentido del orden, que también varía según la edad. Por ello, nunca corrijas el trabajo del niño frente a él. Simplemente da ejemplo y explica el porqué por ejemplo una pieza de puzzle no puede ir fuera de su caja (ya que podría perderse y hacer entonces que el puzzle esté incompleto).

Por último, pero no menos importante, en orden de importancia: enseña el orden con el ejemplo. Si primero nos ensuciamos y lo dejamos todo tirado, ¿cómo podemos enseñar orden a nuestros pequeños?.