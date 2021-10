Muchos son los antojos que podemos tener a lo largo del embarazo y especialmente resalta el hecho de que muchas mujeres se decanten por el dulce. Sin embargo nunca debemos excedernos con el consumo de dulces y alimentos azucarados y más en el caso de embarazo. Conozcamos ahora las razones por las que debes evitar el exceso de azúcar durante el embarazo.

Las razones por las que debes evitar el exceso de azúcar durante el embarazo

Probablemente sepas que el helado de caramelo y esos croissants rellenos de crema no son exactamente buenos para ti. Pero cuando comes para dos y ya has dejado el vino y la mayor parte de tu suministro diario de cafeína, necesitas un poco de espacio para darte un capricho, ¿verdad?

Desafortunadamente, parece que la ingesta de azúcar durante el embarazo puede tener algunas consecuencias adicionales, que van más allá de hacerle ganar un poco más de peso al bebé. Conozcamos algunos de los hallazgos recientes que te harán pensar dos veces antes de exagerar con el azúcar y los carbohidratos durante el embarazo.

El consumo de azúcar puede provocar obesidad en el bebé

En un nuevo estudio de 1.078 madres y sus hijos, los investigadores encontraron que las madres que bebían bebidas azucaradas durante el embarazo tenían más probabilidades de tener hijos obesos alrededor de los 7 años. El estudio, que se publicó en la revista Pediatrics, encontró que cada porción adicional de bebidas azucaradas que una futura mamá bebía al día estaba asociada con una adición de 0,15 kg / m 2 de masa grasa.

El azúcar podría estar relacionado con las alergias en los niños

Otro estudio de 2017 de la Universidad Queen Mary de Londres encontró que la ingesta de azúcar de las madres se asoció con un mayor riesgo de que sus hijos desarrollen asma y alergias. Los investigadores observaron a 9.000 madres e hicieron pruebas de alergia a los ácaros del polvo, los gatos y la hierba en sus hijos cuando tenían siete años. También hicieron pruebas de asma. El estudio mostró una fuerte relación entre el alto consumo de azúcar en madres y niños con alergias y asma alérgica.

El exceso de fructosa podría afectar la placenta y el crecimiento fetal

La Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis estudió los efectos de una dieta alta en fructosa durante el embarazo tanto en ratones como en personas. Debido a que la fructosa se descompone de manera diferente a la glucosa, puede tener diferentes efectos sobre la salud. Los investigadores encontraron que los ratones que consumían dietas ricas en fructosa tenían niveles elevados de ácido úrico y triglicéridos, así como fetos más pequeños y placentas más grandes, todo lo cual podría provocar problemas metabólicos en los bebés más adelante en la vida. Y cuando los investigadores probaron un estudio similar en un pequeño grupo de mujeres, encontraron los mismos resultados.

Otros carbohidratos refinados también son un riesgo

Desafortunadamente, si optas regularmente por chips en lugar de chocolate, no estarás mucho mejor. Después de todo, los alimentos procesados, desde el pan blanco hasta la pasta, simplemente se descomponen en azúcares en el cuerpo. Un estudio de 2017 publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que las mujeres con diabetes gestacional que consumían una dieta alta en granos refinados tenían más probabilidades de tener hijos obesos a los 7 años.

Todas estas malas noticias sobre el azúcar pueden sonar como algo malo del embarazo, pero los científicos lo ven como algo bueno. Condiciones como la obesidad y el asma son notoriamente difíciles de tratar, pero si tenemos herramientas para prevenirlas antes de que se desarrollen, tenemos más posibilidades de dejar a la próxima generación un poco más saludable.