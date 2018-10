En dos días se festejará Halloween y se hará de muchas maneras: con una fiesta, disfrazándose, comiendo productos típicos de esa celebración, viendo películas de terror…No obstante, también se puede conmemorar dicha celebración con la literatura. Precisamente por ese motivo, Amazon Kindle no ha dudado en dar a conocer cuáles son los mejores ebooks infantiles para celebrar Halloween leyendo, basándose en las listas de ventas de este año y de otros anteriores.

De esta manera, tú y tus hijos podréis pasarlo en grande con obras que giran en torno a esa fiesta, al terror, a personajes emblemáticos que dan miedo…Obras que, además, les ayudarán a los niños a conseguir despertar su interés por la literatura, que les servirán para ampliar su vocabulario, que mejorarán su capacidad creativa o que les serán útiles para incrementar su capacidad de comprensión.

¿Te animas a descubrir esos ebooks infantiles?

“El niño volador”

Amy Potter es la autora de este trabajo que está indicado para niños a partir de los 9 años de edad. Toma como protagonista a Daniel, un pequeño que una mañana se despierta con un problema: puede salir volando como si fuera un globo.

Esa circunstancia le dejará perplejo, ya que no sabe a qué se debe y no sabe tampoco qué hacer para evitarla. Pero mientras intenta encontrar respuestas, optará por intentar esconder lo que le ocurre tanto a su madre como a sus compañeros de clase pero quizás no lo tenga tan fácil.

“Lamento Fantasma”

La escritora Luisa M. Cisneros es la autora de este otro libro, que se ha colocado como uno de los 10 mejores ebooks infantiles para celebrar Halloween.

El personaje central del relato es Zachary, un joven universitario que trabaja en un periódico en su tiempo y que tiene como sueño el poder convertirse en detective. Y pronto tendrá la oportunidad de lograrlo. Lo tendrá al alcance de la mano cuando una persona le ponga sobre la mesa la misión de descubrir si la casa Sinclair está embrujada o no.

En ese trabajo contará con su antigua novia, Anne, que regresa a la ciudad. No obstante, no tendrán nada fácil encontrar una respuesta y es que hay algo está pasando en esa vivienda, algo que podrá salir a la luz cuando empiecen a descubrir distintos secretos ocultos hasta ese momento.

“El mago del desierto”

La tercera posición de esta lista está ocupada por esta obra de Marta Villegas. Se trata de una historia ideal para celebrar la citada fiesta leyendo y en familia.

Viene a contar las andanzas y aventuras del mago del desierto y de su hijo, un aprendiz.

“El ladrón del rayo”

Quizás esta obra sea una de las más conocidas de todo este listado. Se encuentra escrita por Rick Riordan y toma como protagonista a Percy Jackson, un joven disléxico, que es objeto de burlas constantes y que ha sido expulsado de hasta seis colegios. Ese, de un día para otro, descubrirá que no solo en realidad es hijo de un dios griego y una humana, lo que le convierte en semidiós, sino que además tiene una misión que cumplir. ¿Cuál? Debe descubrir quién ha sido el que ha robado el rayo de Zeus.

Cuanto antes tiene que encontrar al responsable ya que es la manera de evitar que pueda tener lugar una guerra entre dioses. Para lograrlo contará con la inestimable ayuda de Annabeth, la hija de Atenea, y de Grover, un joven sátiro.

“Crónicas de la Torre”

Laura Gallego García es la autora de esta novela, la primera de una saga, que gira en torno a la figura de Dana, una joven que ha crecido rodeada de sus hermanos. Sin embargo, su vida cambiará cuando un día el Maestro la lleva hasta la Torre, en el Valle de los Lobos. Y es que desde ese momento se convertirá en la encargada de guardar distintos secretos mágicos y muy antiguos.

Otros ebooks infantiles para celebrar Halloween

Además de los ya citados, existen otros ebooks infantiles que son muy apropiados para festejar Halloween mediante la lectura: