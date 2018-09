Cataleya, la pequeña de 11 meses que necesita urgentemente un trasplante de médula

Muchas son las noticias que han tenido lugar hoy y que han copado portadas y portadas en medios de comunicación de todo tipo. No obstante, una de las más urgentes e importantes es la que se refiere a Cataleya. Sí, se trata de una niña que ahora ha conseguido llegar a nuestro corazón. Lo ha hecho porque está luchando por sobrevivir. Y es que necesita urgentemente un trasplante de médula.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los datos al respecto.

¿Quién es Cataleya?

Cataleya es, como te hemos mencionado anteriormente, una bebé de 11 meses que necesita un trasplante de médula cuanto antes. Es de Valladolid y lleva un total de cinco meses ingresada en el hospital esperando que llegue ese donante que pueda salvarle la vida y permitirle tener un día a día tan normal como el de cualquier otro menor de su misma edad.

Sus padres, Adrián y Carlota, no dudan en llamarla SuperCataleya. Y es que está dando muestras de que, a pesar de su corta, es una heroína, pues día a día lucha por seguir viviendo y lo hace siempre sin perder su hermosa sonrisa.

Su problema

Si la niña necesita ese trasplante es porque lleva media vida sufriendo una leucemia mieloide aguda. De ahí que haya tenido que someterse a un total de cinco ciclos de quimioterapia y que siga luchando por salir adelante.

Recientemente iba a ser operada para recibir esa médula que necesita, pues se había encontrado un donante compatible. De ahí que todo se preparara para ser intervenida en Salamanca. Sin embargo, aún no se sabe el porqué, esa intervención no se llevó a cabo, el donante dejó de estar disponible.

Es más, estos pasados días se había conseguido dar con un donante 100 % compatible. De ahí que la familia de Cataleya se sintiera feliz porque eso suponía que la niña podría, por fin, ser intervenida. Pero el lunes volvían a caer sus esperanzas. ¿Qué sucedió? Que el donante no podrá estar disponible hasta el próximo mes de diciembre. Un tiempo hasta este mes de diciembre que es demasiado para la vida de la bebé.

Necesita urgentemente un trasplante de médula

El estado de la pequeña requiere ese trasplante cuanto antes. Por ese motivo, los padres no han dudado en dar a conocer su caso a través de los distintos medios de comunicación. Y es que exponiendo su situación lo que pretenden conseguir es aumentar el número de personas que se hacen donantes de médula, ya que así se abre la esperanza de que pueda llegar el idóneo para la menor.

Asimismo, han iniciado una campaña mediante las redes sociales para que el mayor número posible de ciudadanos se conciencien de la importancia de ser donantes. Y es que algo tan sencillo como es serlo permite salvar una larga lista de vidas.

No obstante, no hay que pasar por alto que en su empeño por no rendirse también van a acudir al Hospital de La Paz de Madrid con un claro objetivo: hacerse pruebas de compatibilidad. Y es que quieren luchar en todo momento por tener al alcance de la mano la mayor cantidad de opciones para salvar a su hija.

Ser donante de médula

Si después de leer todo lo expuesto, te interesa conocer cómo se puede ser donante de médula, sigue leyendo. En concreto, a grandes rasgos, estas son las dos maneras que existen:

Mediante una extracción de sangre , posterior a la realización de distintas pruebas médicas. El proceso dura unas tres horas aproximadamente ya que durante el mismo será cuando se ponga en funcionamiento con su sangre un singular dispositivo. Se trata de un extractor que se encarga de separar las células madre.

, posterior a la realización de distintas pruebas médicas. El proceso dura unas tres horas aproximadamente ya que durante el mismo será cuando se ponga en funcionamiento con su sangre un singular dispositivo. Se trata de un extractor que se encarga de separar las células madre. A través de dos pequeños pinchazos en la espalda que se acometen, haciendo uso de anestesia, en el pertinente quirófano de hospital. A través de los mismos lo que se conseguirá será extraer esas células madre de lo que es la zona de las lumbares.

Ojalá el llamamiento de los padres de esta pequeña dé sus frutos y SuperCataleya tenga la oportunidad de conseguir ese trasplante que le permitiría disfrutar de la vida y tener todo un futuro por delante.