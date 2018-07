Francisco Rivera da a conocer el sexo y el nombre del bebé que espera con su mujer

El pasado 20 de junio te dábamos a conocer que la diseñadora Lourdes Montes, de 34 años de edad, y su marido, el torero Francisco Rivera, de 44 años de edad, habían dado a conocer que esperaban un bebé. Este, que sería el segundo hijo para la pareja y el tercero para el diestro, hoy vuelve a ser noticia. ¿Por qué? Porque su padre ha dado a conocer tanto su sexo como el nombre que han elegido para él.

Sigue leyendo y podrás descubrir todos los datos al respecto. Toma nota:

La noticia

Hace unas horas ha sido cuando el propio Francisco Rivera ha utilizado las redes sociales, concretamente su perfil en Instagram, para dar a conocer el sexo del bebé que viene en camino y también el nombre del mismo.

En concreto, lo ha hecho publicando un vídeo en el que aparece en pleno trayecto de tren y se dirige a sus seguidores con estas palabras: “Bueno, yo no me aguanto. Quiero compartir con todos vosotros que me acaba de llamar mi mujer y que lo que viene de camino se va a llamar Francisco Rivera Montes. ¡Un niño! Así que estamos felices, imagínate. Todos en casa como locos. A la tercera, han tenido que venir tres”.

Unas palabras que rápidamente han conseguido reunir más de 111.000 reproducciones y más de 1.700 comentarios tanto de fans como de amigos y compañeros que han querido darle la enhorabuena. Entre esos podemos destacar algunos como estos:

El periodista César Heinrich ha escrito: “Maravilla compadre!!! Por fin haces niños!! jajaja”.

El cantante Arcángel le ha dejado este comentario: “Oleeee compadre!!! Qué alegría!”.

Pitingo, conocido cantante, le ha dicho “Oleeeee, enhorabuena maestro”.

Feliz porque sea un varón

Feliz y radiante se muestra el torero en el mencionado vídeo y es que parece ser que tenía muchas ganas de tener un varón. Así, como dice, a la tercera va la vencida y es que cuenta con dos hijas: Cayetana, fruto de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, y Carmen, que es la primera pequeña que tiene con su actual esposa.

Un bebé el que ahora viene de camino que seguro va a tener como compañero de juegos a su primo, a Cayetano, el hijo de la presentadora Eva González y del torero Cayetano Rivera. Pequeño este que vino al mundo el pasado mes de marzo y que ha llenado de felicidad a toda la familia.

Y el nombre elegido es…

Como ya ha dado a conocer el padre a través de las redes sociales, el nombre elegido para el niño va a ser Francisco. Así se llamará no solo como su padre sino también como su abuelo paterno, Paquirri, e incluso como su tío Kiko Rivera y el primer hijo de este, que fue fruto de su relación con la modelo Jessica Bueno.

Tenemos que establecer que es un nombre de origen italiano, aunque existen distintas teorías al respecto, y significa “el hombre francés”.

Se determina que los varones llamados así tienen un buen sentido del humor, le otorgan un gran valor a la familia y son bondadosos. De la misma manera hay que destacar que encuentran en la amistad un pilar fundamental de sus vidas, que no dudan en ayudar a quienes más lo necesitan y que buscan a una pareja que les aporte estabilidad, sabiduría y pasión, al mismo tiempo.

Además de todos esos miembros de la familia llamados Francisco, a lo largo de la historia hay otras muchas figuras llamadas así como son las siguientes: